Советник Кличко проверил больницу: из 24 аппаратов ИВЛ - лишь два на больных COVID-19

Одна из опорных киевских больниц совсем не готова к спасению пациентов

Максим Бахматов, советник мэра Киева и активист столичного волонтерского штаба, заявил о том, что к эпидемии наши медицинские учреждения готовы только на бумаге, а на деле все отчеты главврачей наверх являются чисто профанацией.

На своей странице в Facebook Бахматов написал о результатах аудита горбольницы №17, которая должна принимать зараженных коронавирусом.

И заявления руководства медучреждения в корне отличаются от реальной картины, поскольку, как выяснилось, из 24 заявленных в наличии аппаратов искусственной вентиляции легких работают лишь 16. Из них 10 не соответствуют требованиям или не могут лечить пациентов с острым респираторным дистресс синдромом, вызываемым коронавирусом. А шесть оставшихся ИВЛ перебрасывать на пациентов с COVID-19 никак нельзя, ведь четыре из них зарезервированы на ургентных больных.

Так что в больнице, которая назначена опорной в Киеве есть только два аппарата, которые вскоре будут необходимы сотням больных.

"Еще раз, 2 аппарата ИВЛ для палат интенсивной терапии пациентов с COVID-19. Аппарат ИВЛ, который предлагают закупить, стоит 500 тысяч. Их нужно 10 штук. Уже пять миллионов. Та же история с СРАР аппаратами (три миллиона гривен) мониторами (750 тысяч гривен), аспираторами (64 тысячи гривен), пульсоксиметрами (40 тысяч гривен), насосами шприцевыми (270 тысяч гривен) и волюметрическими (482 тыс.) - без этого всего оборудования оказать качественную помощь невозможно! Не рабочая вентиляция. Отсутствует альтернативный источник электроснабжения, то есть если свет отключат, вся аппаратура отключится (455 тысяч гривен). Требует технического обслуживания анализатор крови. Есть и хорошие новости: в этой больнице уже прокладывают кислородную магистраль за средства Фонда ИТ компании Innovecs. Мое субъективное впечатление, что эта больница - не исключение. Нужно делать аудиты. Нужно разбирать на винтики. Нужно иметь яйца чтобы сказать "ребята нам пи**ец", - подерчкнул Бахматов.

В связи с этим советник Кличко призвал готовых к участию в закупке всего необходимого писать ему. Только лишь на эту больницу, которая потом сможет принять 50 человек в отделении и 12 - в реанимации, нужно потратить 10,6 миллиона гривен.