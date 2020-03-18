Пандемия коронавируса Владимир Зеленский война на Донбассе

В МОЗ набирают добровольцев для помощи медикам при пандемии

14:00
В МОЗ готовятся привлекать волонтеров на подмогу медикам - фото 1
В МОЗ готовятся привлекать волонтеров на подмогу медикам

Несистемная борьба чиновников с распространением коронавируса привела к тому, что готовиться к массовому поступлению инфицированных штаммом COVID-19 в минздраве начали уже после начала пандемии внутри Украины.

В среду, 18 марта, сотрудник министерства здравоохранения Евгений Гончар на своей странице в Facebook объявил о старте отбора волонтеров для помощи врачам и медсестрам.

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Объявление чиновника не выглядит оптимистичным, зато абсолютно правдиво:

"Кто хочет быть волонтером в Минздраве на период мировой пандемии COVID-19? Такое бывает раз в жизни. Сна не будет, но будет что рассказать потом. Лучшие кандидаты смогут одеть костюм биобезопасности и сделать такое фото", - написал Гончар.

В МОЗ набирают добровольцев для помощи медикам при пандемии - фото 197427

Как известно, Украина к предсказуемому появлению коронавируса на нашей территории оказалась совсем не готова. Долгое время даже после обнаружения первого больного медики отказывались делать людям тесты на коронавирус. Продолжают жлобить их и сейчас, а заболевшие тем временем находятся в общих палатах с диагнозами "грипп" или "пневмония".

Официально в данный момент у нас 14 зараженных и два летальных случая. Но реальные цифры могут быть в сотни раз больше.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

А уже на следующий день Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина, разрешающий частным компаниям завозить не сертифицированные лекарства и не платить за это НДС, но при этом устанавливать цены с учетом 20% надбавки "за налог".

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карантин Пандемия коронавируса болезнь Медицина Министерство здравоохранения Новости
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