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В Минске жестко задержали украинских волонтеров (ВИДЕО)

Вчера, 21:00
Белорусские менты задерживают всех подряд - фото 1
Белорусские менты задерживают всех подряд

Вечером в среду. 12 августа, стало известно о том, что под руку белорусским карателям из милиции попались граждане Украины.

Как утверждают журналисты hromadske, жестко упаковали волонтеров организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

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Видеозаписи задержания украинцев опубликовали на странице издания в Twitter.

На снятом очевидцами видео запечатлены действия ментов, которые надевают Реуцкому и Васильеву стяжки на руки и ноги, а затем тянут их в машину и увозят в неизвестном направлении.

О том, где сейчас находятся украинцы, а также что им инкриминируют силовики, никакой информации нет.

Напомним, 9 августа в Беларуси завершились выборы президента. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко, но в нарисованные ему властями 80% поддержки избирателей никто не верит. Десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы добиться непризнания результатов выборов, а представители карательной системы применили к ним спецсредства.

10 августа Светлана Тихановская заявила о непризнании результатов выборов, осуждении насилия и желании лично встретиться с Александром Лукашенко. В этот же день КГБ Беларуси сообщил о предотвращении покушения на жизнь оппозиционного кандидата.

Позже в сети появилась информация о насильном удержании Тихановской в здании ЦИК. Немного погодя эта новость была названа вбросом с целью заманить протестующих под здание избиркома. Впрочем, главную оппозиционную кандидатшу, судя по всему, действительно удерживали и заставляли записывать видосики с призывами прекратить протесты.

Утром 11 августа глава МИД Литвы Линас Линкявичус сообщил о выезде Светланы Тихановской из Беларуси. Протесты продолжаются.

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