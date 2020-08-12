В Минске жестко задержали украинских волонтеров (ВИДЕО)

Белорусские менты задерживают всех подряд

Вечером в среду. 12 августа, стало известно о том, что под руку белорусским карателям из милиции попались граждане Украины.

Как утверждают журналисты hromadske, жестко упаковали волонтеров организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

Видеозаписи задержания украинцев опубликовали на странице издания в Twitter.

В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. Тут вони знімають затримання чоловіка, який просто переходив дорогу pic.twitter.com/6J17SvVFBQ — hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

На снятом очевидцами видео запечатлены действия ментов, которые надевают Реуцкому и Васильеву стяжки на руки и ноги, а затем тянут их в машину и увозят в неизвестном направлении.

️В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. На відео — затримання Васильєва pic.twitter.com/4EUa0VyXcn — hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

О том, где сейчас находятся украинцы, а также что им инкриминируют силовики, никакой информации нет.

Напомним, 9 августа в Беларуси завершились выборы президента. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко, но в нарисованные ему властями 80% поддержки избирателей никто не верит. Десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы добиться непризнания результатов выборов, а представители карательной системы применили к ним спецсредства.

10 августа Светлана Тихановская заявила о непризнании результатов выборов, осуждении насилия и желании лично встретиться с Александром Лукашенко. В этот же день КГБ Беларуси сообщил о предотвращении покушения на жизнь оппозиционного кандидата.

Позже в сети появилась информация о насильном удержании Тихановской в здании ЦИК. Немного погодя эта новость была названа вбросом с целью заманить протестующих под здание избиркома. Впрочем, главную оппозиционную кандидатшу, судя по всему, действительно удерживали и заставляли записывать видосики с призывами прекратить протесты.

Утром 11 августа глава МИД Литвы Линас Линкявичус сообщил о выезде Светланы Тихановской из Беларуси. Протесты продолжаются.