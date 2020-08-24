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В Минске псы Лукашенко схватили глав оппозиции - ФОТО, ВИДЕО

17:00
В Минске псы Лукашенко схватили глав оппозиции - фото 1
В Минске псы Лукашенко схватили глав оппозиции

В понедельник, 24 августа, белорусские силовики в рамках «административного процесса «задержали членов Координационного совета по трансферу власти в Республике Беларусь.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на белорусские СМИ.

По данным источника, задержанию ОМОНа подверглись доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова и представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский.

В Минске псы Лукашенко схватили глав оппозиции - ФОТО, ВИДЕО - фото 204404

На данный момент адвокат Ольги Ковальковой пока не располагает какой-либо дополнительной информацией.

В Минске псы Лукашенко схватили глав оппозиции - ФОТО, ВИДЕО - фото 204405

Что было ранее?

14 августа оппозиционерка Светлана Тихановская призвала беларусов продолжить протесты против властей. На следующий день оппозиционерка заявила о формировании Координационного совета – органа, который должен выработать "безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти".

18 августа самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил оппозицию в подготовке захвата власти.

20 августа Генеральная прокуратура Беларуси открыла уголовное производство в отношении координационного совета.

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