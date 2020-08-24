В Минске псы Лукашенко схватили глав оппозиции - ФОТО, ВИДЕО

В Минске псы Лукашенко схватили глав оппозиции

В понедельник, 24 августа, белорусские силовики в рамках «административного процесса «задержали членов Координационного совета по трансферу власти в Республике Беларусь.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на белорусские СМИ.

По данным источника, задержанию ОМОНа подверглись доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова и представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский.

На данный момент адвокат Ольги Ковальковой пока не располагает какой-либо дополнительной информацией.

Что было ранее?

14 августа оппозиционерка Светлана Тихановская призвала беларусов продолжить протесты против властей. На следующий день оппозиционерка заявила о формировании Координационного совета – органа, который должен выработать "безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти".

18 августа самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил оппозицию в подготовке захвата власти.

20 августа Генеральная прокуратура Беларуси открыла уголовное производство в отношении координационного совета.