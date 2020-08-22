Лукашенко привел армию в полную боевую готовность: Впервые за 25 лет

Лукашенко привел армию в полную боевую готовность: Впервые за 25 лет

Президент Беларуси Александр Лукашенко привел армию в полную боевую готовность. В первые за 25 лет.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на белорусские СМИ.

"Даже не сказал бы, что внутри страны (в целом. - прим. ред.). Прежде всего это Минск. Даже не хочу здесь Гродно называть с позиции сегодняшнего дня. Тем не менее, что меня больше всего беспокоит, - к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы", - сказал политик.

Как уточнил Лукашенко, впервые за четверть века ему пришлось приводить основные части армии в полную боевую готовность и перебрасывать войска на западное направление.

Напомним, что…

20 августа во время совещания с представителями Вооруженных сил и Генштаба министр обороны Беларуси Виктор Хренин готов поддержать режим Александра Лукашенко даже при угрозе гражданской войны.