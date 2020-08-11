В Минск стянули военных и технику для прорыва баррикад, протесты продолжаются (ФОТО)

В Беларуси снова начались задержания

С вечера вторника, 11 августа, в Беларуси начались новые акции протеста в связи с фальсификацией результатов президентских выборов. Десятки тысяч людей требуют ухода Лукашенко и его режима, а противостоят им бойцы ОМОНа и военнослужащие внутренних войск.

С самого утра из центра белорусской столицы коммунальщики вывозили все скамейки и мусорные баки, которые вчера протестующие использовали для возведения баррикад.

Впрочем, сегодня к админзданиям страны согнали водометы, автозаки и тяжелую военную технику. Инженерные машины БАТ-2, судя по всему, будут использовать для прорыва баррикад.

В то же время силовики уже приступили к зачисткам активистов. Они прочесывают дворы домов и загоняют случайных прохожих внутрь. Протестующих же пакуют и вывозят в отделения милиции или отправляют в импровизированную тюрьму - к огороженной террасе летнего кафе возле одного из входов в подземку.

Семь станций метро в духе Януковича закрыли на вход и выход, а на местах проведения протестов слышны взрывы свето-шумовых гранат.

В областных центрах Беларуси полностью исчез мобильный интернет.

Напомним, 9 августа в Беларуси завершились выборы президента. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко, но в нарисованные ему властями 80% поддержки избирателей никто не верит. Десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы добиться непризнания результатов выборов, а представители карательной системы применили к ним спецсредства.

10 августа Светлана Тихановская заявила о непризнании результатов выборов, осуждении насилия и желании лично встретиться с Александром Лукашенко. В этот же день КГБ Беларуси сообщил о предотвращении покушения на жизнь оппозиционного кандидата.

Позже в сети появилась информация о насильном удержании Тихановской в здании ЦИК. Немного погодя эта новость была названа вбросом с целью заманить протестующих под здание избиркома. Впрочем, главную оппозиционную кандидатшу, судя по всему, действительно удерживали и заставляли записывать видосики с призывами прекратить протесты.

Утром 11 августа глава МИД Литвы Линас Линкявичус сообщил о выезде Светланы Тихановской из Беларуси.