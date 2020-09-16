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В Минск прилетел главарь минобороны России

14:00
Шойгу примчался в Беларусь - фото 1
Шойгу примчался в Беларусь

В среду, 16 сентября, Сергей Шойгу высадился в аэропорту столицы Беларуси в качестве главы российской делегации, которая отправилась к Лукашенко "обсуждать дальнейшее сотрудничество".

Версию с переговорами о двустороннем военном сотрудничестве описали представители минобороны Беларуси, хотя реальная цель визита карателя Путина наверняка совершенно другая.

В Беларусь прибыли российские десантники

Скорее всего, Шойгу или же будет аргументировать Лукашенко перспективы использования российских войск для подавления протестов, или сторгуется на расширении военного пристуствия оккупантов в обмен на сохранение власти диктатором.

Примечательно, что визит министра обороны РФ в Минск совпал с проведением тактических учений белорусских военных и российских террористов

Ранее сообщалось, что 14 сентября в Беларуси стартовали совместные тактические учения белорусских и российских военных "Славянское братство", которые должны продолжаться до 25 сентября.

В августе Лукашенко заявил, что привел основные части Вооруженных сил Беларуси в полную боевую готовность из-за "серьезное шевеление НАТО у границ страны на фоне массовых протестов граждан против его режима.

Напомним, 9 августа в Беларуси завершились выборы президента. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко, но в нарисованные ему властями 80% поддержки избирателей никто не верит. Десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы добиться непризнания результатов выборов, а представители карательной системы применили к ним спецсредства.

10 августа Светлана Тихановская заявила о непризнании результатов выборов, осуждении насилия и желании лично встретиться с Александром Лукашенко. В этот же день КГБ Беларуси сообщил о предотвращении покушения на жизнь оппозиционного кандидата.

Позже в сети появилась информация о насильном удержании Тихановской в здании ЦИК. Немного погодя эта новость была названа вбросом с целью заманить протестующих под здание избиркома. Впрочем, главную оппозиционную кандидатшу, судя по всему, действительно удерживали и заставляли записывать видосики с призывами прекратить протесты.

Утром 11 августа глава МИД Литвы Линас Линкявичус сообщил о выезде Светланы Тихановской из Беларуси. В ночь на 14 число из переполненных СИЗО режим начал выпускать задержанных. Их избивали и пытали. В штабе Тихановской начали создавать рабочую группу по переходу власти, но сам факт ее существования у диктатора игнорируют. Протесты затихли, а вместо уволившихся сотрудников государственных СМИ их работу переняли российские пропагандисты. Кроме того, карательные отряды силовиков активно перегруппировываются, а в Минск мотаются самолеты ФСБ и ВС РФ. После этого Лукашенко привел армию в полную боевую готовность, заявил о "наступлении НАТО" и заявил о полной поддержке своих действий со стороны Путина.

Вялотекущие протесты продолжаются до сих пор. Каратели пакуют людей, а те не переходят к активным действиям и практически без сопротивления наблюдают за происходящим.

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Сергей Шойгу Александр Лукашенко Беларусь Минск Россия терроризм война протест Новости Мир
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