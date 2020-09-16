В Минск прилетел главарь минобороны России

Шойгу примчался в Беларусь

В среду, 16 сентября, Сергей Шойгу высадился в аэропорту столицы Беларуси в качестве главы российской делегации, которая отправилась к Лукашенко "обсуждать дальнейшее сотрудничество".

Версию с переговорами о двустороннем военном сотрудничестве описали представители минобороны Беларуси, хотя реальная цель визита карателя Путина наверняка совершенно другая.

Скорее всего, Шойгу или же будет аргументировать Лукашенко перспективы использования российских войск для подавления протестов, или сторгуется на расширении военного пристуствия оккупантов в обмен на сохранение власти диктатором.

Примечательно, что визит министра обороны РФ в Минск совпал с проведением тактических учений белорусских военных и российских террористов

Ранее сообщалось, что 14 сентября в Беларуси стартовали совместные тактические учения белорусских и российских военных "Славянское братство", которые должны продолжаться до 25 сентября.

В августе Лукашенко заявил, что привел основные части Вооруженных сил Беларуси в полную боевую готовность из-за "серьезное шевеление НАТО у границ страны на фоне массовых протестов граждан против его режима.

Напомним, 9 августа в Беларуси завершились выборы президента. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко, но в нарисованные ему властями 80% поддержки избирателей никто не верит. Десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы добиться непризнания результатов выборов, а представители карательной системы применили к ним спецсредства.

10 августа Светлана Тихановская заявила о непризнании результатов выборов, осуждении насилия и желании лично встретиться с Александром Лукашенко. В этот же день КГБ Беларуси сообщил о предотвращении покушения на жизнь оппозиционного кандидата.

Позже в сети появилась информация о насильном удержании Тихановской в здании ЦИК. Немного погодя эта новость была названа вбросом с целью заманить протестующих под здание избиркома. Впрочем, главную оппозиционную кандидатшу, судя по всему, действительно удерживали и заставляли записывать видосики с призывами прекратить протесты.

Утром 11 августа глава МИД Литвы Линас Линкявичус сообщил о выезде Светланы Тихановской из Беларуси. В ночь на 14 число из переполненных СИЗО режим начал выпускать задержанных. Их избивали и пытали. В штабе Тихановской начали создавать рабочую группу по переходу власти, но сам факт ее существования у диктатора игнорируют. Протесты затихли, а вместо уволившихся сотрудников государственных СМИ их работу переняли российские пропагандисты. Кроме того, карательные отряды силовиков активно перегруппировываются, а в Минск мотаются самолеты ФСБ и ВС РФ. После этого Лукашенко привел армию в полную боевую готовность, заявил о "наступлении НАТО" и заявил о полной поддержке своих действий со стороны Путина.

Вялотекущие протесты продолжаются до сих пор. Каратели пакуют людей, а те не переходят к активным действиям и практически без сопротивления наблюдают за происходящим.