В Беларусь прибыли российские десантники

Путин перебросил в Беларусь псковский десант

Российско-террористические войска будут проводить показательные военные учения "Славянское братство". Вполне может быть, что уже в ближайшее время десантников из Пскова перебросят в Минск для выполнения задач по разгону антиправительственных митингов. Или же отправят оккупировать страну.

Во вторник, 15 сентября, в министерстве обороны Беларуси заявили о прибытии на "Брестсткий" полигон боевиков из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России.

Террористы из этого подразделения в Украине известны как псковские десантники, кости огромного количества которых обглодали голодные псы на Донбассе. Другие же сумели вернуться домой. Без рук и ног. Теперь же, когда дивизию доукомплектовали после ее участия в российско-украинской войне, боевиков потренировали и отправили в Беларусь.

- В практических действиях будет задействовано до 1500 военнослужащих, свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники. После завершения учений российские военнослужащие вернутся на родину, — заявили в кабмине Беларуси. - Учения будут проводиться в два этапа. Первая фаза предусматривает отработку совместных действий подразделений. Вторая, активная фаза, пройдет на полигоне "Брестский", в Брестском районе и на участке реки Мухавец, в период с 21 по 23 сентября. В ходе учения военнослужащие двух стран отработают вопросы совместных действий при выполнении задач по борьбе с терроризмом, организации и ведения специальных действий при выполнении контртеррористических задач.

Фактически же русских отправили тренироваться вместе с армией Беларуси противодействовать противникам Лукашенко.

Напомним, 9 августа в Беларуси завершились выборы президента. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко, но в нарисованные ему властями 80% поддержки избирателей никто не верит. Десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы добиться непризнания результатов выборов, а представители карательной системы применили к ним спецсредства.

10 августа Светлана Тихановская заявила о непризнании результатов выборов, осуждении насилия и желании лично встретиться с Александром Лукашенко. В этот же день КГБ Беларуси сообщил о предотвращении покушения на жизнь оппозиционного кандидата.

Позже в сети появилась информация о насильном удержании Тихановской в здании ЦИК. Немного погодя эта новость была названа вбросом с целью заманить протестующих под здание избиркома. Впрочем, главную оппозиционную кандидатшу, судя по всему, действительно удерживали и заставляли записывать видосики с призывами прекратить протесты.

Утром 11 августа глава МИД Литвы Линас Линкявичус сообщил о выезде Светланы Тихановской из Беларуси. В ночь на 14 число из переполненных СИЗО режим начал выпускать задержанных. Их избивали и пытали. В штабе Тихановской начали создавать рабочую группу по переходу власти, но сам факт ее существования у диктатора игнорируют. Протесты затихли, а вместо уволившихся сотрудников государственных СМИ их работу переняли российские пропагандисты. Кроме того, карательные отряды силовиков активно перегруппировываются, а в Минск мотаются самолеты ФСБ и ВС РФ. После этого Лукашенко привел армию в полную боевую готовность, заявил о "наступлении НАТО" и заявил о полной поддержке своих действий со стороны Путина.

Вялотекущие протесты продолжаются до сих пор. Каратели пакуют людей, а те не переходят к активным действиям и практически без сопротивления наблюдают за происходящим.