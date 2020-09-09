В минфине надеются получить кредит МВФ к концу года

Сергей Марченко рассказал о предстоящем получении кредитов

Уже после наступления тотального дефицита бюджета в 298,4 миллиарда крупнейший международный кредитор Украины может предоставить транши в рамках программы сотрудничества Stand-By.

Об этом заявил сегодня глава минфина Сергей Марченко в ходе заседания комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Член Зе команды, которого по слухам могут уволить уже в ближайшее время, объявил о получении всех без исключения траншей кредитной программы МВФ к концу года. Суть речи министра заключалась в том, что Украина якобы "выполняет все структурные маяки в рамках сотрудничества".

О размерах траншей и примерных датах получения денег Марченко не сказал ни слова. При этом доподлинно известно, что в бюджете, согласно планам "Слуг народа", к октябрю-ноябрю не должно остаться ни копейки, поскольку дефицит, который был заложен, предусматривает отсутствие денег на примерно четвертую часть года.

Кроме того, министр не сказал и о том, что из-за политических вмешательств Офиса президента в работу антикоррупционных органов и МВФ, и Европейский союз могут отказаться от выполнения своих обязательств.

- Мы находимся на финальной стадии реорганизации Государственных налоговой и таможенной служб в формат единых юридических лиц. Планируем до конца месяца утвердить новые структуры. И уже дали на согласование в министерства и ведомства новый план преобразования. Разработанный минфином законопроект об одноразовом декларировании и налоговой амнистии направлен в Офис президента. Надеемся, что после получения заключения миссии МВФ, мы сможем его зарегистрировать, - подчеркнул министр.

Напомним,при прошлом пересмотре бюджета власти допустили рост предельного дефицита с баснословных 96,3 млрд гривен до рекордных 298,4 млрд. Таких небывалых растрат не было даже в 2014-м году, когда страну охватила война, а Янукович оставил ее со считанными крохами в казне. Более того, не переписывание бюджета, а лишь внесение в него корректирующих изменений прописано в требованиях МВФ к странам, которые Фонд кредитует. Нардепы же планируют нарушить еще один пункт, который является ключевым для получения кредита. А на этом самом кредите как раз и построены надежды властей на выполнение бюджета.