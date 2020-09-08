Денег нет: в минобразования отменили повышение зарплат учителям

Шкарлет отменил программу повышения зарплат учителям

Спустя год с лишним после феноменальных подсчетов членов Зе команды о зарплате педагогов в 4 тысячи долларов, учителей лишили даже запланированной прибавки.

Как заявили во вторник, 8 сентября, в министерстве образования и науки, постановление "Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки" было приостановлено после подсчетов Шкарлета и компании.

Оказалось, чиновники "внезпано" выяснили, что выполнить принятое 10 июля 2019 года решение, предусматривающее постепенное повышение зарплат педагогов до четырех прожиточных минимумов к 2023 году, невозможно. Денег для учителей не нашлось, поэтому все обещания оказались полным пшиком.

- Из-за отсутствия средств на реализацию проекта в государственном и местных бюджетах указанное постановление было приостановлено до 31 декабря 2020 года, - отметили представители министерства. - В 2021 году повышение потребует около 50 миллиардов гривен.

При этом в МОН продолжают рассказывать о том, что учителей будут страховать от заражения COVID-19, хотя на это у государства средств нет и подавно.

Фактически сворачивание правительственных программ, о которых в прошлом году так пафосно рассуждали доравшиеся до власти госслужащие, можно назвать первым звоночком дефицита бюджета-2020. Ведь в принятом правительством Шмыгаля и Верховной Радой документе предусмотрена полная нехватка средств на жизнь Украины на конец третьего-начало четвертого кварталов.

Напомним,при прошлом пересмотре бюджета власти допустили рост предельного дефицита с баснословных 96,3 млрд гривен до рекордных 298,4 млрд. Таких небывалых растрат не было даже в 2014-м году, когда страну охватила война, а Янукович оставил ее со считанными крохами в казне. Более того, не переписывание бюджета, а лишь внесение в него корректирующих изменений прописано в требованиях МВФ к странам, которые Фонд кредитует. Нардепы же планируют нарушить еще один пункт, который является ключевым для получения кредита. А на этом самом кредите как раз и построены надежды властей на выполнение бюджета.