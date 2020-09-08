Владимир Зеленский Владимир Балух Карантин в Украине Танці з зірками Беларусь Гео Лерос война на Донбассе Досье

Денег нет: в минобразования отменили повышение зарплат учителям

18:20
Шкарлет отменил программу повышения зарплат учителям - фото 1
Шкарлет отменил программу повышения зарплат учителям

Спустя год с лишним после феноменальных подсчетов членов Зе команды о зарплате педагогов в 4 тысячи долларов, учителей лишили даже запланированной прибавки.

Как заявили во вторник, 8 сентября, в министерстве образования и науки, постановление "Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки" было приостановлено после подсчетов Шкарлета и компании.

Шмыгаль назвал рекордный дефицит бюджета "умеренным и посильным"

Оказалось, чиновники "внезпано" выяснили, что выполнить принятое 10 июля 2019 года решение, предусматривающее постепенное повышение зарплат педагогов до четырех прожиточных минимумов к 2023 году, невозможно. Денег для учителей не нашлось, поэтому все обещания оказались полным пшиком.

- Из-за отсутствия средств на реализацию проекта в государственном и местных бюджетах указанное постановление было приостановлено до 31 декабря 2020 года, - отметили представители министерства. - В 2021 году повышение потребует около 50 миллиардов гривен.

При этом в МОН продолжают рассказывать о том, что учителей будут страховать от заражения COVID-19, хотя на это у государства средств нет и подавно.

Фактически сворачивание правительственных программ, о которых в прошлом году так пафосно рассуждали доравшиеся до власти госслужащие, можно назвать первым звоночком дефицита бюджета-2020. Ведь в принятом правительством Шмыгаля и Верховной Радой документе предусмотрена полная нехватка средств на жизнь Украины на конец третьего-начало четвертого кварталов.

Напомним,при прошлом пересмотре бюджета власти допустили рост предельного дефицита с баснословных 96,3 млрд гривен до рекордных 298,4 млрд. Таких небывалых растрат не было даже в 2014-м году, когда страну охватила война, а Янукович оставил ее со считанными крохами в казне. Более того, не переписывание бюджета, а лишь внесение в него корректирующих изменений прописано в требованиях МВФ к странам, которые Фонд кредитует. Нардепы же планируют нарушить еще один пункт, который является ключевым для получения кредита. А на этом самом кредите как раз и построены надежды властей на выполнение бюджета.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Бюджет 2020 учителя зарплата Министерство образования Новости
Без Табу
Другое на тему
В Кабмине отлучили UNICEF от закупок медпрепаратов для Украины - фото 1
Кабмин исключил поставщика вакцин UNICEF из перечня организаций для закупки медпрепаратов
19:40
Украинские спецслужбы действительно вербовали "Вангеровцев" - фото 1
В сети появились новые записи вербовки "Вагнеровцев" украинскими спецслужбами ВИДЕО
19:00
Битва под Оршей, фрагмент картины художника Юргена Бро-младшего - фото 1
День победы: Битва под Оршей как историческое отражение украинской судьбы
17:50
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Народе мій, до тебе я ще верну - фото 1
Невольники чести: Почему украинские диссиденты жертвовали собой не напрасно
04 сентября, 10:25
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
01 сентября, 08:30
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі - фото 1
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі
14 августа, 13:00