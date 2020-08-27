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В МИД заявили о признании выборов в Беларуси недемократичными

23:00
В МИД заявили о признании выборов в Беларуси недемократичными - фото 1

Вечером в четверг, 27 августа, во внешнеполитическом ведомстве Украины объявили о присоединении официального Киева к позиции Евросоюза о признании президентского голосования не соответствующего международным стандартам.

При этом никаких резких действий в виде признания Лукашенко нелегитимным в МИД и на Банковой по-прежнему стараются не допускать, пытаясь усидеть на двух стульях.

Лукашенко согласился на диалог с оппозицией: Но есть нюанс

- С 11 августа декларация высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о выборах президента Беларуси была открыта для подписания. Мы поддерживаем позицию Европейского союза по этому вопросу.

Почему дипломаты "тупили" с реакцией на столь простой вопрос больше двух недель, остается лишь загадкой. Впрочем, хотя бы своей подписью под словами Борреля Киев засвидетельствовал, что выборы "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.

Напомним, 9 августа в Беларуси завершились выборы президента. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко, но в нарисованные ему властями 80% поддержки избирателей никто не верит. Десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы добиться непризнания результатов выборов, а представители карательной системы применили к ним спецсредства.

10 августа Светлана Тихановская заявила о непризнании результатов выборов, осуждении насилия и желании лично встретиться с Александром Лукашенко. В этот же день КГБ Беларуси сообщил о предотвращении покушения на жизнь оппозиционного кандидата.

Позже в сети появилась информация о насильном удержании Тихановской в здании ЦИК. Немного погодя эта новость была названа вбросом с целью заманить протестующих под здание избиркома. Впрочем, главную оппозиционную кандидатшу, судя по всему, действительно удерживали и заставляли записывать видосики с призывами прекратить протесты.

Утром 11 августа глава МИД Литвы Линас Линкявичус сообщил о выезде Светланы Тихановской из Беларуси. В ночь на 14 число из переполненных СИЗО режим начал выпускать задержанных. Их избивали и пытали. В штабе Тихановской начали создавать рабочую группу по переходу власти, но сам факт ее существования у диктатора игнорируют. Протесты затихли, а вместо уволившихся сотрудников государственных СМИ их работу переняли российские пропагандисты. Кроме того, карательные отряды силовиков активно перегруппировываются, а в Минск мотаются самолеты ФСБ и ВС РФ. После этого Лукашенко привел армию в полную боевую готовность, заявил о "наступлении НАТО" и заявил о полной поддержке своих действий со стороны Путина.

Вялотекущие протесты продолжаются до сих пор. Каратели пакуют людей, а те не переходят к активным действиям и практически без сопротивления наблюдают за происходящим.

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Беларусь Александр Лукашенко выборы Евросоюз Новости
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