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Лукашенко согласился на диалог с оппозицией: Но есть нюанс

14:45
Лукашенко согласился на диалог с оппозицией: Но есть нюанс - фото 1
Лукашенко согласился на диалог с оппозицией: Но есть нюанс

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко согласился на переговоры с оппозицией, но не всей.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на белорусские СМИ.

"Давайте садиться – представители всех трудовых коллективов, студенческих коллективов (это будущая элита нашей страны, с ними и надо вести этот диалог). И с трудовыми коллективами, которые сегодня работают, не глядя ни на что. И крестьяне имеют право на свое слово, и рабочие хотят свое слово сказать, и специалисты этих предприятий, и учителя, и врачи", - заявил Бацька, подчеркнув что он никогда не согласится на диалог с улицей.

"Если есть вменяемые люди от оппозиции, которые видят свою страну свободной и независимой, милости просим, высказывайте свою позицию, но не на улице. Под давлением улиц никакого диалога в Беларуси не будет", - добавил политик.

Отметим, что…

Протесты в Беларуси не прекращаются вот уже больше двух недель. За этот срок ни оппозиция, ни власть не смогли перетянуть одеяло на себя. И на это есть свои причины, а именно: отсутствие единого лидера оппозиции и нежелание радикализировать протест (минус антилукашенковских сил); отсутствие единого центра у митингующих, огромная массовость протестов, нежелание усиливать позиции «радикального» элемента протестов (минус для власти).

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