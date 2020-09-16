В МИД отказались пропустить хасидов из Беларуси в Украину

У границы с Беларусью собирается все большее количество хасидов

В среду, 16 сентября, в министерстве иностранных дел отреагировали на просьбы властей Израиля пропустить застрявших в Беларуси хасидов, которые уже несколько дней подряд пытаются пересечь границу.

Как заявил заместитель главы МИД Евгений Енин, в данный момент ситуация с распространением коронавиурса не позволяет пропустить дополнительное количество паломников.

- Мы не можем себе позволить разрешить пропуск в Украину дополнительного количества хасидов, в частности тех паломников, которые на сегодняшний день собрались на границе с Беларусью. Мы постоянно проводим совместно с коллегами из других ведомств разъяснительную работу, и реакция, в принципе, является достаточно адекватной. Мы не фиксируем значительных нарушений, - отметил замминистра.

И хотя дипломат утверждает, что отсутствие массовых беспорядков и попыток пересечь границу нелегально - результат готовности ГПСУ реагировать на нарушения, граждан Израиля то и дело отлавливают уже на украинской территории. Сами же хасиды, коих на беларусской стороне собралось уже несколько сотен, уходить не собираются. Они блокируют пункт пропуска "Новые Яриловичи" и надеются на то, что в Зе команде пойдут на попятную. Впрочем, в Умани в данный момент находится намного большее количество хасидов, чем то, которое декларировали в Кабмине изначально.

Украинские пограничники, к слову, прогнозируют прибытие еще тысячи паломников к границе со стороны Беларуси, около 700 человек - в Житомирской области и 1500 - на Волыни.

Напомним, летом главный раввин Украины Яков Дов Блайх заявил, что Кабмин разрешил приезд 5 тысяч паломников в Умань. В августе Минздрав Израиля официально выступил против этой идеи, однако со стороны украинского правительства какие-либо действия предприняты не были.

17 августа мэр Умани Александр Цебрий пообещал установить блокпосты на границах города. Для пущей эффективности ограничительных мер, политик отправился в Киев для личной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским, но аудиенции не был удостоен. В итоге в конце августа, несмотря на призывы Кабмина не приезжать в Украину, а также декларируемые властями ограничения, Умань заполонили тысячи хасидских паломников.