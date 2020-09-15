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Израиль попросил Зеленского пропустить хасидов из Беларуси

18:50
Израиль попросил Зеленского пропустить хасидов из Беларуси - фото 1
Израиль попросил Зеленского пропустить хасидов из Беларуси

Глава МВД Израиля Арье Дери попросил президента Украины Владимира Зеленского пропустить хасидов через украино-белорусскую границу.

В Умани "убитые" хасиды устроили погром у могилы Цадика Нахмана (ВИДЕО)

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на письмо Арье Дери.

В документе глава МВД Израиля отмечает, что в течение двух недель на украинско-белорусской границе находится большая группа мужчин, женщин и детей.

"Я обращаюсь к вам с просьбой разрешить на чрезвычайных гуманитарных основаниях въезд для тех, кто находится на белорусской границе, только на период еврейского Нового года, с учетом ограничений и с полным соблюдением всех санитарных норм периода COVID-19, какие ваша страна считает нужными", - говорится в письме президенту Украины.

Что было ранее?

В конце августа, несмотря на призывы Кабмина не приезжать в Украину, Умань заполонили тысячи хасидских паломников.

Ограничив в конце-концов въезда хасидов на территорию страны, правительство столкнулось с новой проблемой: около 1500 евреев столпились у белорусско-украинской границы в надежде прорваться в нашу страну и добраться до Умани.

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Израиль Владимир Зеленский Умань Новости Украина
РБК Украина
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