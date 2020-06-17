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В Мариуполе "признали" "ДНР"

Вчера, 20:20
Мариупольские чиновники отметили "ДНР" на карте - фото 1
Мариупольские чиновники отметили "ДНР" на карте

Пока в Офисе президента только лишь готовятся к тому, чтобы провести выборы на оккупированной части Донбасса под дулами российских автоматов, объявить их состоявшимися и фактически признать "ДНР" в составе Украины, чиновники из Мариуполя идут с опережением графика.

В среду, 17 июня, на официальном сайте городского транспорта Мариуполя опубликовали карту маршрутов трамваев, троллейбусов и автобусов.

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И все бы ничего, только на карте оказались отмечены "границы" "Донецкой народной республики".

Таким образом, на интерактивной карте, которая позволяет в режиме онлайн отслеживать за движением того или иного транспорта, а также изучить расписание движения, территория бандформирования "ДНР" отображена как фактически признанная Украиной. Впрочем, на самом деле никакой субъектности у недореспублики нет.

В Мариуполе 'признали' 'ДНР' - фото 201567

По крайней мере, до тех пор, пока в Минске не признано обратное, а Зе команда не провела выборы на оккупированных территориях.

В Мариуполе 'признали' 'ДНР' - фото 201569

Еще эпичнее ситуация смотрится на фоне того, что сайт мариупольского транспорта размещен на правительственном домене gov.ua.

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