В Мариуполе "признали" "ДНР"

Мариупольские чиновники отметили "ДНР" на карте

Пока в Офисе президента только лишь готовятся к тому, чтобы провести выборы на оккупированной части Донбасса под дулами российских автоматов, объявить их состоявшимися и фактически признать "ДНР" в составе Украины, чиновники из Мариуполя идут с опережением графика.

В среду, 17 июня, на официальном сайте городского транспорта Мариуполя опубликовали карту маршрутов трамваев, троллейбусов и автобусов.

И все бы ничего, только на карте оказались отмечены "границы" "Донецкой народной республики".

Таким образом, на интерактивной карте, которая позволяет в режиме онлайн отслеживать за движением того или иного транспорта, а также изучить расписание движения, территория бандформирования "ДНР" отображена как фактически признанная Украиной. Впрочем, на самом деле никакой субъектности у недореспублики нет.

По крайней мере, до тех пор, пока в Минске не признано обратное, а Зе команда не провела выборы на оккупированных территориях.

Еще эпичнее ситуация смотрится на фоне того, что сайт мариупольского транспорта размещен на правительственном домене gov.ua.