Ермак заявил о внесении "формулы Штайнмайера" в закон об особом статусе Донбасса

Ермак вписал в закон ответственность Украины в признании "выборов" на Донбассе

В среду, 17 июня, глава Офиса президента, которого неоднократно обвиняли в воплощении пророссийских идей и требований в жизнь, заявил о разработке ОПУ изменений в закон, предусматривающий особый статус местного самоуправления в охваченных войной частях Донбасса.

Как заявил сегодня глава администрации Зеленского, власти намерены принять фактически новый закон, в который впишут совершенно не затрагивающую интересы Украины "формулу Штайнмайера", которую навязали еще президенту Порошенко на переговорах в Минске.

Сегодня же Ермак заявил о том, что "законопроект обсуждают представители Луганска и Донецка":

- Мы представили первый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с имплементированной формулой Штайнмайера.

Инициатива бывшего министра иностранных дел ФРГ, который в данный момент является президентом и регулярно выдает предложения типа "пойдем на уступки русским", заключается в том, что ОРДИЛО получают особый статус сразу же после закрытия избирательных участков на внеочередных местных выборах.

При этом, согласно заявлениям Банковой, избирательный процесс может быть запущен уже в ноябре, даже при условии присутствия российских войск на захваченной ими же территории.

А с учетом того, что официальный Киев практически никак не реагирует на растущие обстрелы на Донбассе и даже ведет переговоры об очередном "разведении войск", принятие закона в таком виде фактически обяжет страну пойти на серьезные уступки террористам. И, конечно, заставит Украину признать победителей выборов даже без каких-либо признаний демократичности процесса. Более того, проведение избирательной кампании на территории, которую контролирует Россия, не может быть адекватным. Особенно с учетом тотального недопуска к работе украинского телевидения и промывания мозгов пропагандой мирным жителям в течение пяти лет.