В Ливии вертолет с "вагнеровцами" смачно шмякнулся об землю

В Ливии вертолет с "вагнеровцами" смачно шмякнулся об землю

В среду, 23 сентября, в Ливии потерпел крушение вертолет с боевиками ЧВК "Вагнера" на борту.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на росСМИ.

Инцидент произошёл неподалеку от военной базы "Эль-Джуфра" в центральной части Ливии. На борту вертолета находились террористы российской ЧВК "Вагнер". По предварительным данным, при столкновении с землей на борту воздушного судна взорвались боеприпасы.

Никаких других деталей инцидента источники пока не сообщают.

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