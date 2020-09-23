В Ливии вертолет с "вагнеровцами" смачно шмякнулся об землю
В Ливии вертолет с "вагнеровцами" смачно шмякнулся об землю
В среду, 23 сентября, в Ливии потерпел крушение вертолет с боевиками ЧВК "Вагнера" на борту.
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на росСМИ.
Инцидент произошёл неподалеку от военной базы "Эль-Джуфра" в центральной части Ливии. На борту вертолета находились террористы российской ЧВК "Вагнер". По предварительным данным, при столкновении с землей на борту воздушного судна взорвались боеприпасы.
Никаких других деталей инцидента источники пока не сообщают.
Напомним, что…
Суткам ранее в Тверской области РФ в ходе военных учений российский истребитель сбил собственный самолет. К сожалению, пилоты успели катапультироваться и не пострадали. Жертв и разрушений на земле также не зафиксировано
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