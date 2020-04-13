В Лавре от COVID-19 умер второй человек

В Лавре от COVID-19 умер второй человек

В Киево-Печерской Лавре от коронавируса скончался второй человек.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"За минувшие сутки двое погибших. Это люди из Киево-Печерской лавры. Один – 73-летний, другой – 47-летний. Были госпитализированы. Оба находились в тяжелом состоянии. Один был подключен к ЭКМО. Умерли в больнице", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее митрополит Павел, - настоятель Киево-Печерской Лавры, - призывал игнорировать коронавирус. Однако позже ему и его братии пришлось поумерить свой пыл и сдать тесты на COVID-19.

5 апреля Печерский монастырь был и вовсе закрыт на карантин. Уже на следующий день подтвердились и первые случаи заболевания в стенах обители.

12 апреля умер насельник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры архимандрит Нектарий.