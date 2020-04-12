Пандемия коронавируса Карантин в Украине Владимир Зеленский война на Донбассе

От коронавируса умер архимандрит Киево-Печерской Лавры

20:00
В Лавре - первая жертва коронавируса - фото 1
В Лавре - первая жертва коронавируса / Лавра.юа

Коронавирус SARS-CoV-2 стал причиной смерти сотрудника Киево-Печерской Лавры.

Днем, 12 апреля, на сайте Лавры появилось сообщение о смерти своего сотрудника. "С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня, 12 апреля, на 74-м году жизни после продолжительной болезни отошел к Господу насельник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры архимандрит Нектарий (в миру - Коваленко Александр Андреевич)”, - говорилось в сообщении.

Тысячи украинцев забили на карантин и поперлись в церкви на Вербное воскресенье

 

При этом о причинах смерти архимандрита Нектария (Коваленко) служители сайта не сообщили, хотя членов их паствы уточненная информация вполне могла бы заинтересовать.

 

От коронавируса умер архимандрит Киево-Печерской Лавры - фото 198588
Архимандрит Нектарий (Коваленко) - был звездой Лавры

Дело в том, что, хотя руководство Киево-Печерской Лавры и отрицало существование не описанных в святом письме микроорганизмов, более известных как SARS-CoV-2, но именно в Лавре светские власти зафиксировали вспышку опасного инфекционного заболевания и назвали ее очагом коронавируса.

Позднее, авторитетный сайт Zaxid.net, ссылаясь на свои источники из УПЦ МП, сообщил, что причиной смерти Коваленко стал именно коронавирус и именно модификации - SARS-CoV-2.

Еще позже появились детали. Как сообщила “Украинская правда” со ссылкой на свои источники, архимандрит Нектарий был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, у него были проблемы с легкими около двух недель. При этом однако оба теста на COVID-19 были отрицательными (однако, учитывая ненадежность тестов, это не значит, что сотрудник УПЦ МП не был поражен SARS-CoV-2.

В настоящее время около 30 сотрудников Лавры инфицированы опасным вирусным заболеванием, в их числе - скандальный руководитель ячейки УПЦ МП Петр Лебедь, известный как “владыка Павел”.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Киево-Печерская Лавра УПЦ МП карантин Киев Карантин в Украине Пандемия коронавируса Новости Украина
БЕЗ ТАБУ
powered by lun.ua
Другое на тему
Даниель Салем на сцене Голоса країни 10 - фото 1
Голос країни 10 - смотреть онлайн 13 выпуск - 12.04.2020
22:20
Зеленский идет на отчаянные меры - фото 1
Зеленский пообещал $1 миллион ученым за создание вакцины от коронавируса
17:00
Штаты отчаянно борются с коронавирусом - фото 1
США впервые в истории ввели режим стихийного бедствия по всей стране
15:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00