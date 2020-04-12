От коронавируса умер архимандрит Киево-Печерской Лавры

В Лавре - первая жертва коронавируса / Лавра.юа

Коронавирус SARS-CoV-2 стал причиной смерти сотрудника Киево-Печерской Лавры.

Днем, 12 апреля, на сайте Лавры появилось сообщение о смерти своего сотрудника. "С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня, 12 апреля, на 74-м году жизни после продолжительной болезни отошел к Господу насельник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры архимандрит Нектарий (в миру - Коваленко Александр Андреевич)”, - говорилось в сообщении.

При этом о причинах смерти архимандрита Нектария (Коваленко) служители сайта не сообщили, хотя членов их паствы уточненная информация вполне могла бы заинтересовать.

Архимандрит Нектарий (Коваленко) - был звездой Лавры

Дело в том, что, хотя руководство Киево-Печерской Лавры и отрицало существование не описанных в святом письме микроорганизмов, более известных как SARS-CoV-2, но именно в Лавре светские власти зафиксировали вспышку опасного инфекционного заболевания и назвали ее очагом коронавируса.

Позднее, авторитетный сайт Zaxid.net, ссылаясь на свои источники из УПЦ МП, сообщил, что причиной смерти Коваленко стал именно коронавирус и именно модификации - SARS-CoV-2.

Еще позже появились детали. Как сообщила “Украинская правда” со ссылкой на свои источники, архимандрит Нектарий был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, у него были проблемы с легкими около двух недель. При этом однако оба теста на COVID-19 были отрицательными (однако, учитывая ненадежность тестов, это не значит, что сотрудник УПЦ МП не был поражен SARS-CoV-2.

В настоящее время около 30 сотрудников Лавры инфицированы опасным вирусным заболеванием, в их числе - скандальный руководитель ячейки УПЦ МП Петр Лебедь, известный как “владыка Павел”.