Пандемия коронавируса Карантин в Украине Пожар в Чернобыле Владимир Зеленский война на Донбассе

В Крыму введут налог для самозанятых: Раскрыты детали

19:45
В Крыму введут налог для самозанятых: Раскрыты детали - фото 1

С 1 мая в оккупированном Крыму вводится налог для самозанятых особ.

СOVID-19 влупил по оккупированному Крыму: Раскрыты детали

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Соответствующие решение принял т.н. парламент Крыма. Согласно документу, самозанятыми считаются граждане, у которых нет работодателя и наемных работников, получающие доход от своей личной трудовой деятельности (фрилансеры, репетиторы, сиделки и пр.).

Налоговая ставка физлиц составляет 4% от дохода, от юрлиц и ИП – 6%.

Отметим, что на данный момент по всему миру наблюдается всплеск безработицы. Не исключением являются и оккупированные Россией территории. Учитывая массовые сокращения на полуострове, вполне логично, что многие жители Крыма вынуждены искать неофициальную работу. Введение нового налога является лишь очередным средством для пополнения и без того исхудалой казны.

Напомним, 18 марта 2020 г. оккупанты Крыма ограничили въезд на территорию полуострова, кроме ограниченного списка лиц.

2 апреля на аннексированном полуострове введен карантин.

3 апреля оккупационная администрация продлила карантин до конца месяца.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Крым налоги Новости Украина
Крым. Реалии
powered by lun.ua
Другое на тему
"Никого не оттолкнем!": УПЦ МП снова призвала нарушать карантин - фото 1
"Никого не оттолкнем!": УПЦ МП снова призвала нарушать карантин
18:00
Глава УПЦ МП Онуфрий подхватил коронавирус – СМИ - фото 1
Глава УПЦ МП Онуфрий подхватил коронавирус – СМИ
15:20
Спецназ полиции будет разгонять большие скопления людей на Пасхальные праздники. - фото 1
Спецназ полиции изготовился разгонять людей на Пасху – заявление
13:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00