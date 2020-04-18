В Крыму введут налог для самозанятых: Раскрыты детали

С 1 мая в оккупированном Крыму вводится налог для самозанятых особ.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Соответствующие решение принял т.н. парламент Крыма. Согласно документу, самозанятыми считаются граждане, у которых нет работодателя и наемных работников, получающие доход от своей личной трудовой деятельности (фрилансеры, репетиторы, сиделки и пр.).

Налоговая ставка физлиц составляет 4% от дохода, от юрлиц и ИП – 6%.

Отметим, что на данный момент по всему миру наблюдается всплеск безработицы. Не исключением являются и оккупированные Россией территории. Учитывая массовые сокращения на полуострове, вполне логично, что многие жители Крыма вынуждены искать неофициальную работу. Введение нового налога является лишь очередным средством для пополнения и без того исхудалой казны.

Напомним, 18 марта 2020 г. оккупанты Крыма ограничили въезд на территорию полуострова, кроме ограниченного списка лиц.

2 апреля на аннексированном полуострове введен карантин.

3 апреля оккупационная администрация продлила карантин до конца месяца.