В Крыму введут налог для самозанятых: Раскрыты детали
С 1 мая в оккупированном Крыму вводится налог для самозанятых особ.
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
Соответствующие решение принял т.н. парламент Крыма. Согласно документу, самозанятыми считаются граждане, у которых нет работодателя и наемных работников, получающие доход от своей личной трудовой деятельности (фрилансеры, репетиторы, сиделки и пр.).
Налоговая ставка физлиц составляет 4% от дохода, от юрлиц и ИП – 6%.
Отметим, что на данный момент по всему миру наблюдается всплеск безработицы. Не исключением являются и оккупированные Россией территории. Учитывая массовые сокращения на полуострове, вполне логично, что многие жители Крыма вынуждены искать неофициальную работу. Введение нового налога является лишь очередным средством для пополнения и без того исхудалой казны.
Напомним, 18 марта 2020 г. оккупанты Крыма ограничили въезд на территорию полуострова, кроме ограниченного списка лиц.
2 апреля на аннексированном полуострове введен карантин.
3 апреля оккупационная администрация продлила карантин до конца месяца.