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Оккупанты Крыма продлили карантин: Все подробности

10:30
Оккупанты Крыма продлили карантин: Все подробности - фото 1
Оккупанты Крыма продлили карантин: Все подробности

Оккупанты Крыма продилили режим самоизоляции на аннексированном полуострове.

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Об этом сообщает "Крым. Реалии" со ссылкой на указ главаря "РК" Сергея Аксенова.

"С 3 апреля по 30 апреля 2020 года обязать граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью", – говорится в документе.

Во время режима самоизоляции жителям полуострова разрешается выходить из дома лишь для ухода за своими родственниками, нуждающимися в постоянном уходе, для покупок в магазине, выноса мусора и выгула домашних животных

Также в "указе" уточняется, что все упомянутые ограничительные меры не распространяются на работников экстренных служб, сотрудников Роспотребнадзора, волонтеров и иных лиц, обеспечивающих т. н. "общественную безопасность".

Напомним, 18 марта 2020 г. оккупанты Крыма ограничили въезд на территорию полуострова, кроме ограниченного списка лиц.

2 апреля на аннексированном полуострове введен карантин.

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Крым. Реалии
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