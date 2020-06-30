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В Китае выявили новый вирус: Он может привести к еще одной пандемии

08:45
В Китае выявили новый вирус: Он может привести к еще одной пандемии - фото 1
В Китае выявили новый вирус: Он может привести к еще одной пандемии

Ученые идентифицировали в Китае новый вирус гриппа, который может привести к возникновению еще одной пандемии.

В Китае выявили опасный вирус: И это не COVID-19

Об этом сообщает BBC.

По данным источника, вирус появился совсем недавно, его разносчиками являются свиньи. На данный момент он не является слишком опасным, однако ученые опасаются худшего, т.к. вирус передается людям и может со временем мутировать.

Для упреждения возможной пандемии специалисты советуют индустрии выращивания свиней следить как за животными, так и за здоровьем людей, работающих в этой сфере.

Напомним, что…

В 2009 г. мир захлестнула пандемия свиного гриппа (A/H1N1pdm09). К счастью, смертность от вируса оказалась гораздо ниже, чем предполагали вирусологи.

Тем временем ВОЗ бьет тревогу

На данный момент весь мир все еще страдает от пандемии коронавируса: по данным ВОЗ, COVID-19 заразились 10 миллионов человек, из них 500 тысяч 306 случаев окончились летальным исходом.

В связи с усложнением эпидемиологической ситуации украинское правительство планирует ужесточить меры, направленные на борьбу с коронавирусом: в частности, новые ограничения коснутся работы рынков, детских садов и общественного транспорта.

По данным Киевской школы экономики всего этого можно избежать, но есть одно условие.

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