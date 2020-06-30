В Китае выявили новый вирус: Он может привести к еще одной пандемии

В Китае выявили новый вирус: Он может привести к еще одной пандемии

Ученые идентифицировали в Китае новый вирус гриппа, который может привести к возникновению еще одной пандемии.

Об этом сообщает BBC.

По данным источника, вирус появился совсем недавно, его разносчиками являются свиньи. На данный момент он не является слишком опасным, однако ученые опасаются худшего, т.к. вирус передается людям и может со временем мутировать.

Для упреждения возможной пандемии специалисты советуют индустрии выращивания свиней следить как за животными, так и за здоровьем людей, работающих в этой сфере.

Напомним, что…

В 2009 г. мир захлестнула пандемия свиного гриппа (A/H1N1pdm09). К счастью, смертность от вируса оказалась гораздо ниже, чем предполагали вирусологи.

Тем временем ВОЗ бьет тревогу

На данный момент весь мир все еще страдает от пандемии коронавируса: по данным ВОЗ, COVID-19 заразились 10 миллионов человек, из них 500 тысяч 306 случаев окончились летальным исходом.

В связи с усложнением эпидемиологической ситуации украинское правительство планирует ужесточить меры, направленные на борьбу с коронавирусом: в частности, новые ограничения коснутся работы рынков, детских садов и общественного транспорта.

По данным Киевской школы экономики всего этого можно избежать, но есть одно условие.