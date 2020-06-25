В Украине 150 тысяч зараженных СOVID-19 - KSE

В Украине 150 тысяч зараженных СOVID-19 - KSE

В Украине коронавирусную инфекцию СOVID-19 подхватили 150 тыс человек.

Об этом говорится в презентации, составленной Киевской школой экономики (KSE).

"По данным модели, общее количество случаев коронавируса на данный момент составляет около 150,000 человек vs. 40,000 официально подтвержденных. Украина выявляет новые случаи сопоставимо со средним значением в мире -30% Украина сейчас идет по желтому сценарию: около 4,000 умерших по состоянию на конец года. Зеленый сценарий не наблюдается, вместо него рассматривается желто-зеленый сценарий, который позволит провести остаток лета без карантина", - говорится в отчете KSE.

Также источник уточняет, что желто-зеленый сценарий возможен лишь в условиях соблюдения требований индивидуальной защиты, иначе государство вынужденно будет ужесточить карантин.

Напомним, что…

В мае-июне 2020 г. правительство приняло ряд решений, "разморозивших" многие сферы жизни украинцев. К сожалению, это привело к печальным последствиям: из-за массового нарушения самоизоляции в Украине вновь наблюдается скачок пандемии COVID-19. Многие регионы страны теперь вынуждены либо отказываться от дальнейших ослаблений карантина, либо вводить дополнительные ограничения.