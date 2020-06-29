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Пандемия COVID-19 перешла в массированное наступление – ВОЗ

Вчера, 22:56
Пандемия COVID-19 перешла в массированное наступление – ВОЗ - фото 1
Пандемия COVID-19 перешла в массированное наступление – ВОЗ

Пандемия коронавируса COVID-19 на глобальном уровне набирает темп.

В мире ухудшается ситуация с COVID-19 – ВОЗ

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус.

"Мы все хотим, чтобы это (пандемия - прим. ред.) закончилось... Но жесткая реальность заключается в том, что это все даже не близко к концу", - заявил глава международной организации.

Как уточнил Гебрейсус, "несмотря на то, что многие страны по всему миру добились некоторого прогресса, на самом деле пандемия на глобальном уровне набирает темп".

Отметим, что…

На данный момент по всему миру коронавирусом заразились 10 миллионов человек, из них 500 тысяч 306 случаев окончились летальным исходом.

В связи с усложнением эпидемиологической ситуации украинское правительство планирует ужесточить меры, направленные на борьбу с коронавирусом: в частности, новые ограничения коснутся работы рынков, детских садов и общественного транспорта.

По данным Киевской школы экономики всего этого можно избежать, но есть одно условие.

 

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Пандемия коронавируса Новости Мир
Интерфакс Украина
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