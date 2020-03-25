В Китае выявили опасный вирус: И это не COVID-19

В Китае выявили опасный вирус: И это не COVID-19

В Китае мужчина заразился хантавирусом. Он передается от мышей.

Об этом сообщает Global Times.

Возвращаясь с заработков, мужчина внезапно скончался. Врачи провели несколько анализов: один из тестов подтвердил хантавирус, тест на COVID-19 оказался отрицательным.

По факту заражения было начато расследование. По данным СМИ, пациенты, инфицированные хантавирусом, страдают от лихорадки, кровотечения и повреждения почек. Инкубационный период Х-вируса обычно составляет от семи дней до двух недель, изредка симптомы проявляются в первые четыре дня или в течение двух месяцев.

Болезнь передается от грызунов. В отличие от COVID-19, эта инфекция является излечимой : вакцина против хантавируса существуют на рынке почти 20 лет.

Напомним, по состоянию на среду, 25 марта, в Украине зафиксировано 113 подтвежденных случаев заражения COVID-19, из них 3 летальных (смерть на Тернопольщине – 4-й случай), 1 человек вышел из больницы.



