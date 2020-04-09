Нардепы хотят разрешить Нацгвардии обыскивать прохожих

Нацгвардейцам могут разрешить обыскивать людей

В рамках подготовки к внеочередному заседанию Верховной Рады народные депутаты, которые входят в Комитет по вопросам правоохранительной деятельности, очень сильно стараются усилить позиции главы МВД Арсена Авакова.

В четверг, 9 апреля, парламентарии приняли решение рекомендовать своим коллегам принять за основу законопроект, который значительно расширяет полномочия патрулирующих улицы Нацгвардейцев во время карантина.

Именно ради борьбы с коронавирусом носители мандатов решили дать возможность бойцам НГУ не только составлять админпротоколы о правонарушении, но и проводить досмотр вещей, а также личный досмотр прохожих. Аргументируют такую необходимость помогающие Авакову стать самым влиятельным человеком в Украине тем, что "устранят таким образом негативное влияние отдельных норм законодательства в части принятия мер по соблюдению правил дорожного движения, а также обеспечения привлечения к действенной ответственности лиц, совершивших административные правонарушения".

Как связаны обыски с привлечением к ответственности нарушителей карантина, сказать невозможно. Судя по всему, поправку просто пытаются протащить в куче с действительно нужными для принятия нормами.

- Члены комитета рассмотрели проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правовых основ деятельности Национальной гвардии Украины №3105. Один из авторов законопроекту, народный депутат Максим Павлюк отметил, что этим проектом предполагается внести изменения в некоторые законодательные акты в части усиления правоохранительных функций Национальной гвардии, а именно: по составлению протоколов об административных правонарушениях, предоставление права проводить личный досмотр, досмотр вещей, - заявили в ВР. - По результатам обсуждения комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект за основу и в целом.

Напомним, по состоянию на сегодня в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 57 летальных 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.