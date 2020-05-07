В Киево-Печерской Лавре могут продлить карантин - заявление

В Киево-Печерской Лавре могут продлить карантин - заявление

В Киево-Печерской Лавре могут усилить меры по борьбе с коронавирусом.

Об этом заявил глава МОЗУ Максим Степанов.

"В данном случае на территории заповедника. Все это будет (усиление карантина – прим. ред.) установлено по решениям органов местной власти. Будет сделано представление от санврача города Киева. Думаю, будет соответствующее решение органов местной власти", - рассказал министр здравоохранения.

Напомним, что ранее митрополит Павел, - настоятель Киево-Печерской Лавры, - призывал игнорировать коронавирус. Однако позже ему и его братии пришлось поумерить свой пыл и сдать тесты на COVID-19.

5 апреля Печерский монастырь закрыт на карантин. Уже на следующий день подтвердились и первые случаи заболевания в стенах обители.

12 апреля умер насельник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры архимандрит Нектарий.

14 апреля столичные власти усилили карантинные меры на территории монастыря.