COVID-19 вновь влупил по Киево-Печерской Лавре: Что происходит?

COVID-19 вновь влупил по Киево-Печерской Лавре: Что происходит?

В Киево-Печерской Лавре произошла новая вспышка коронавируса.

Об этом заявил глава КГГА Виталий Кличко в Telegram.

По словам мэра, на сегодняшний день в столице подтвердился 1651 случай заболевания COVID-19.За прошедшие сутки заболели 68 человек, из них: 21 женщина в возрасте от 23 до 76 лет, 45 мужчин в возрасте от 19 до 76 лет, 1 девочка в возрасте 4 года и 1 мальчик в возрасте 5 лет; 17 из случаев, подтвержденных за минувшие сутки - в Киево-Печерской Лавре.

Напомним, что ранее митрополит Павел, - настоятель Киево-Печерской Лавры, - призывал игнорировать коронавирус. Однако позже ему и его братии пришлось поумерить свой пыл и сдать тесты на COVID-19.

5 апреля Печерский монастырь закрыт на карантин. Уже на следующий день подтвердились и первые случаи заболевания в стенах обители.

12 апреля умер насельник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры архимандрит Нектарий.

14 апреля столичные власти усилили карантинные меры на территории монастыря.