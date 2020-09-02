В Киеве "заминировали" офис Слуги народа - заявление

В среду, 2 сентября, неизвестные заминировали выставочный центр "Парковый" где находится офис "Слуги народа».

Об этом сообщил нардеп Александр Качура в Telegram.

"БЦ "Парковый" где находиться офис "Слуги Народа" заминировали. Надеюсь шутники", - кратко написал политик.

Примечание: По версии "Укринформ", речь идет не о заминировании, а о загорании в помещении. Всех присутствующих в помещении попросили в срочном порядке эвакуироваться в направлении указателей.

Напомним, что…

31 августа в КВЦ Парковый состоялся очередной съезд партии Слуга народа. На нем президент Украины Владимир Зеленский представил кандидатов Команды Зе на местные выборы. В частности стало известно, что за пост мэра Одессы поборется комик Олег Филиминов.