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Возле ОПУ схватили мужчину с гранатой

Вчера, 22:05
Возле ОПУ схватили мужчину с гранатой - фото 1
Возле ОПУ схватили мужчину с гранатой

Во вторник, 1 сентября, в правительственном квартале Киева был задержан мужчина с гранатой.

На Одещине мужчина бросил гранату в гостей, есть пострадавшие

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

"Во время патрулирования улицы Банковой работники полиции полка особого назначения №2 заметили подозрительного мужчину, а при поверхностной проверке у него обнаружили предмет, похожий на гранату. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи. Специалисты-взрывотехники изъяли опасный предмет, который будет направлен на экспертные исследования", - говорится в сообщении.

Задержанный мужчина 1966 г. р. был доставлен в Печерское управление полиции для выяснения обстоятельств. О мотивах преступника и правовой квалификации правонарушения пока ничего не сообщается.

Напомним, в Днепре мужчина подорвался на гранате – ФОТО.

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