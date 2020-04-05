В Киеве умер еще один зараженный коронавирусом

Коронавирус распространяется по Киеву

С каждым днем вспышки в Украине и в столице количество инфицированных китайской болезнью SARS-CoV-2 увеличивается. Растет и статистика смертности.

В воскресенье, 5 апреля, мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook опубликовал обновленные данные по течению вспышки COVID-19.

По его словам, столица продолжает лидировать среди городов страны. Сейчас в Киеве зафиксировано 245 случаев заболевания. Четыре из них закончились летальным исходом.

- Вирус наступает. За сутки заболели 18 женщин в возрасте от 21 до 78 лет и 13 мужчин от 19 до 78 лет. Один - 71-летний мужчина - скончался, - написал градоначальник. - 10 пациентов привезли в больницы для госпитализации. 21 человек продолжает лечение в условиях самоизоляции.

Как утверждает Кличко-старший, трое из зараженных за последние 24 часа выезжали за границу не так давно. Остальные же заболели, подцепив штамм уже дома. В связи с этим мэр в очередной раз призвал жителей города не выходить на улицу без особой на то потребности.

Напомним, по официальным данным в Украине зафиксировали всего 1251 случай заражения. 32 закончились летально, а 25 пациентов выздоровели.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.