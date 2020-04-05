Коронавирус идет к пику: в Украине 1250 официально зараженных

Коронавирус распространяется, а тестов больше в Украине не делают

Не смотря на значительное распространение штамма COVID-19 по всей стране, а также его ускорение, Украина никак не усиливает тестирование граждан. Это видно по официальной статистике, которую предоставляют в МОЗ каждый день.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на воскресенье, 5 апреля, в Украине зафиксирован всего лишь 1251 случай заболевания китайским коронавирусом.

С учетом того, что с момента обнаружения первого пациента прошло больше месяца, а количество "нулевых" было просто огромным - в страну практически одномоментно прибыли 120 тысяч заробитчан, которые не придерживались никаких норм карантина или обсервации, реальная цифра уже давно должна расти по экспоненте. Тем не менее, медики каждый день заявляют об обнаружении не более чем 200 зараженных за сутки.

Так, за субботу, 4 число, в Украине зафиксировали всего 156 случаев. Из них 32 заболевания закончились летально, а 25 пациентов выздоровели.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.