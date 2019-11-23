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В Киеве прошел марш транссексуалов. Он завершился дракой – ФОТО, ВИДЕО

15:00
В Киеве прошел марш транссексуалов. Он завершился дракой – ФОТО, ВИДЕО - фото 1
В Киеве прошел марш транссексуалов. Он завершился дракой – ФОТО, ВИДЕО

В субботу, 23 ноября, в Киеве прошел "Транс-Марш", призывающий защитить права трансгендерных людей.

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Об этом сообщают СМИ.

Как заявили участники мероприятия, акция посвящена Международному дню памяти трансгендерных людей (отмечается 20 ноября - прим. ред.), погибших из-за трансфобии.

В Киеве прошел марш транссексуалов. Он завершился дракой – ФОТО, ВИДЕО - фото 191757

Кроме поминовения жертв, активисты обратились к властям с призывом обновить клинический протокол, регулирующий процедуру "трансгендерного перехода" и ввести "гендерную идентичность" в отечественное законодательство.

В Киеве прошел марш транссексуалов. Он завершился дракой – ФОТО, ВИДЕО - фото 191758

Однако идеи протестующих понравились далеко не всем: Транс-Марш сопровождали несогласные, которые попытались прорвать кордоны полиции и устроить драку.

В Киеве прошел марш транссексуалов. Он завершился дракой – ФОТО, ВИДЕО - фото 191759

В результате столкновений, правоохранители задержали нескольких человек.

В Киеве прошел марш транссексуалов. Он завершился дракой – ФОТО, ВИДЕО - фото 191760

Напомним, согласно международным рейтингам, Украина занимает 35-е место из 49 по терпимости к геям. Однако несмотря на такую оценку, первые шаги в сторону ЛГБТ у нас все же сделаны: для примера, уже как минимум несколько лет действует закон о запрете дискриминации при трудоустройстве людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Кроме того в Украине регулярно организовывают гей-парады. В 2019 г. ЛГБТ-марши прошли в нескольких крупнейших городах страны: в Харькове, Киеве и Одессе. Правда, нравятся такие мероприятия далеко не всем.

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ЛГБТ гей-парад Киев Национальная полиция Новости Украина
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