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Полиция задержала подорвавших отделение "Ощада" в Киеве

13:00
Грабителей "Ощада" удалось задержать - фото 1
Грабителей "Ощада" удалось задержать

Подозреваемые в подрыве банкомата и ограблении отделения "Ощадбанка" в столице на Русановке были упакованы в наручники утром в воскресенье, 1 декабря. Вычислили злоумышленников копы меньше чем за сутки.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава правления "Ощадбанка" Андрей Пышный.

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По его словам, правоохранители задержали подозреваемых сегодня утром. О причастности злоумышленников к преступлению говорят вещдоки, которые у них изъяли.

Полиция задержала подорвавших отделение 'Ощада' в Киеве - фото 192138

"Несомненно, оперативная и профессиональная работа полиции на всех уровня: Днепровский управления полиции, Главное управление полиции в городе Киеве, в сотрудничестве со службой безопасности "Ощада", - написал чиновник.

Как известно, преступление было совершено в ночь на субботу, 31 ноября. Грабители установили газовые баллоны у банкомата, после чего подорвали их. В результате они забрали без малого 250 тысяч гривен, а в радиусе 100 метров от места ЧП по улице разлетелись стогривенные купюры.

Если следователи и прокуроры сумеют доказать причастность задержанных к преступлению, им грозит от трех до 15 лет тюрьмы.

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