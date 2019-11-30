В Киеве подорвали банк. Улицу засыпало деньгами – ФОТО

В Киеве подорвали банк. Улицу засыпало деньгами – ФОТО

В ночь на 30 ноября в Киеве неизвестные подорвали отделение "Ощадбанка". Полиция ввела операцию "Сирена".

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на "Dtp.kiev.ua" и "Киев Оперативный".

По данным СМИ, инцидент произошел на Русановке. Двое злоумышленников, воспользовавшись газовым баллоном, подорвали банкомат и повынимали кассеты с деньгами.

От взрыва была повреждена стеклянная витрина финучреждения, а в самом помещении рухнул потолок. Ограбив банк, преступники сели в Volkswagen Passat и скрылись в направлении ст. м. "Славутич".

В столице ввели план "Сирена". На месте ЧП работали СОГ и саперы. Обстоятельства ЧП и сумма украденного устанавливаются следствием.

По факту преступления открыто уголовное производство (ч.2 ст. 194 УКУ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных раз мерах").

Напомним, 6 ноября в Киеве гранатой подорвали авто.

Последствия печальны: водителю оторвало голову, еще два человека попали в больницу.