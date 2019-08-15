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В Киеве "подорвали" маршрутку – жуткие ФОТО, ВИДЕО

11:02
В Киеве взорвалась маршрутка – жуткие ФОТО, ВИДЕО - фото 1
В Киеве взорвалась маршрутка – жуткие ФОТО, ВИДЕО

В четверг, 15 августа, в Киеве сгорела дотла маршрутка. Предположительно, ее подорвали.

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Об этом сообщают СМИ.

Инцидент произошел около 9:00 неподалеку от ст.м. "Лесная". По данным неофициальных источников, в машину бросили бутылку с горючей смесью. Маршрутка сгорела дотла за считанные минуты.

Согласно "Стране", взрыв произошел из-за взрыва пакета, который оставил в салоне один из пассажиров. О пострадавших пока не сообщается.

В Киеве 'подорвали' маршрутку – жуткие ФОТО, ВИДЕО - фото 185964

"Все произошло так быстро, что я не успел даже мобильный телефон забрать, и он сгорел в салоне, вместе с другими вещами", - рассказал водитель.

В Киеве 'подорвали' маршрутку – жуткие ФОТО, ВИДЕО - фото 185961

На месте ЧП работала ГСЧС. Позже пресс-служба спасателей сделала официальное заявление. О версии подрыва маршрутки пока ничего не говорится.

"15 августа, в 8:54, в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на проезжей части дороги на Броварском проспекте возле станции метрополитена "Лесная", что в Деснянском районе столицы, горит маршрутное такси… Как оказалось, маршрутное такси загорелось во время движения", - сказано в сообщении службы.

В Киеве 'подорвали' маршрутку – жуткие ФОТО, ВИДЕО - фото 185967
Вскоре полиция все же подтвердила факт поджога.
"По предварительной версии спасателей, которые ликвидировали пожар, причиной стало занесение постороннего источника зажигания. С места происшествия полицейские изъяли бутылку и другие остатки для проведения экспертизы", - заявили правоохранители.
В Киеве 'подорвали' маршрутку – жуткие ФОТО, ВИДЕО - фото 185984
Напомним, в Днепре перевернулась маршрутка с людьми – ФОТО, ВИДЕО.
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