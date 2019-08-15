В Киеве "подорвали" маршрутку – жуткие ФОТО, ВИДЕО

В Киеве взорвалась маршрутка – жуткие ФОТО, ВИДЕО

В четверг, 15 августа, в Киеве сгорела дотла маршрутка. Предположительно, ее подорвали.

Об этом сообщают СМИ.

Инцидент произошел около 9:00 неподалеку от ст.м. "Лесная". По данным неофициальных источников, в машину бросили бутылку с горючей смесью. Маршрутка сгорела дотла за считанные минуты.

Согласно "Стране", взрыв произошел из-за взрыва пакета, который оставил в салоне один из пассажиров. О пострадавших пока не сообщается.

"Все произошло так быстро, что я не успел даже мобильный телефон забрать, и он сгорел в салоне, вместе с другими вещами", - рассказал водитель.

На месте ЧП работала ГСЧС. Позже пресс-служба спасателей сделала официальное заявление. О версии подрыва маршрутки пока ничего не говорится.

"15 августа, в 8:54, в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на проезжей части дороги на Броварском проспекте возле станции метрополитена "Лесная", что в Деснянском районе столицы, горит маршрутное такси… Как оказалось, маршрутное такси загорелось во время движения", - сказано в сообщении службы.

Вскоре полиция все же подтвердила факт поджога.

"По предварительной версии спасателей, которые ликвидировали пожар, причиной стало занесение постороннего источника зажигания. С места происшествия полицейские изъяли бутылку и другие остатки для проведения экспертизы", - заявили правоохранители.