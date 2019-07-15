Кортеж Зеленского попал в ДТП – РЕАКЦИЯ СЕТИ
Кортеж Зеленского попал в ДТП – РЕАКЦИЯ СЕТИ
В воскресенье, 14 июля, кортеж Владимира Зеленского попал в ДТП. Инцидент быстро стал одним из самых обсуждаемых в сети. В связи с чем решили собрать для вас самые интересные комментарии.
В УГО поспешили сразу оправдаться.
Но объяснением остались довольны не все.
Министр транспорта Владимир Омелян сравнил президента с Януковичем.
Некоторые проявили с ним солидарность.
Экс-нардеп Елена Бондаренко попыталась пошутить.
Другие тоже шутили. К примеру, вот...
И вот.
Третьи намекнули президенту, что пора бы извиниться.
Сам же президент пока молчит. Офис Президент оправдался лишь репостом УГО (смотри выше - прим. ред).
Напомним, охрана Зеленского усилила кортеж президента еще одной иномаркой. Теперь угадать "президента" еще сложнее.
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