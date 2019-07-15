Кортеж Зеленского попал в ДТП – РЕАКЦИЯ СЕТИ

Кортеж Зеленского попал в ДТП – РЕАКЦИЯ СЕТИ

В воскресенье, 14 июля, кортеж Владимира Зеленского попал в ДТП. Инцидент быстро стал одним из самых обсуждаемых в сети. В связи с чем решили собрать для вас самые интересные комментарии.

В УГО поспешили сразу оправдаться.

Но объяснением остались довольны не все.

Министр транспорта Владимир Омелян сравнил президента с Януковичем.

Некоторые проявили с ним солидарность.

Экс-нардеп Елена Бондаренко попыталась пошутить.

Другие тоже шутили. К примеру, вот...

И вот.

Третьи намекнули президенту, что пора бы извиниться.