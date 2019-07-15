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Кортеж Зеленского попал в ДТП – РЕАКЦИЯ СЕТИ

09:29
Кортеж Зеленского попал в ДТП – РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 1
Кортеж Зеленского попал в ДТП – РЕАКЦИЯ СЕТИ

В воскресенье, 14 июля, кортеж Владимира Зеленского попал в ДТП. Инцидент быстро стал одним из самых обсуждаемых в сети. В связи с чем решили собрать для вас самые интересные комментарии.

Зеленский вышвырнул экс-беркутовца – РЕАКЦИЯ СЕТИ

В УГО поспешили сразу оправдаться.

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Но объяснением остались довольны не все.
Кортеж Зеленского попал в ДТП – РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 184268
Министр транспорта Владимир Омелян сравнил президента с Януковичем.
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Некоторые проявили с ним солидарность.
Кортеж Зеленского попал в ДТП – РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 184263
Экс-нардеп Елена Бондаренко попыталась пошутить.
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Другие тоже шутили. К примеру, вот...
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И вот.
Кортеж Зеленского попал в ДТП – РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 184269
Третьи намекнули президенту, что пора бы извиниться.
Кортеж Зеленского попал в ДТП – РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 184266
Сам же президент пока молчит. Офис Президент оправдался лишь репостом УГО (смотри выше - прим. ред).
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Напомним, охрана Зеленского усилила кортеж президента еще одной иномаркой. Теперь угадать "президента" еще сложнее.
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