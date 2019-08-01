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В Днепре перевернулась маршрутка с людьми – ФОТО, ВИДЕО

11:37
В Днепре перевернулась маршрутка с людьми – ФОТО, ВИДЕО - фото 1
В Днепре перевернулась маршрутка с людьми – ФОТО, ВИДЕО

В четверг, 1 августа, в Днепре перевернулась маршрутка с людьми. Пострадали 15 человек.

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ЧП приключилось в центре города. Двигаясь по проспекту Дмитрия Яворницкого, маршрутка Mercedes Sprinter столкнулась с иномаркой Hyundai Getzи и перевернулась.

Всего пострадали 15 человек – 11 пассажиров "мерса" и два человека "хюндая".

Как удалось установить позже, ДТП произошло по вине пьяного водителя авто.

"На неоднократные требования патрульных остановиться, водитель не реагировал. Нарушив правила дорожного движения, он совершил столкновение с маршрутным такси Mercedes Sprinter. От удара автобус с пассажирами опрокинулся на бок", - отметили в полиции.

В Днепре перевернулась маршрутка с людьми – ФОТО, ВИДЕО - фото 185249

И добавили, что по факту ЧП открыто уголовное производство.

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Днепр ДТП маршрутное такси Новости Украина
РБК
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