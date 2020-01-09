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В Киеве подорвали банкомат, но что-то пошло не так

16:20
В Киеве подорвали банкомат, но что-то пошло не так - фото 1
В Киеве подорвали банкомат, но что-то пошло не так

В ночь на 9 января в Киеве неизвестные подорвали банкомат "Ощадбанка". Но что-то пошло не так.

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Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел около 02:45 на столичной Троещине. По словам очевидца, банкомат подорвали 4 человека в балаклавах, поспешивших скрыться с места преступления. Как оказалось позже, злоумышленникам не удалось завладеть деньгами. После детонации открылась лишь внешняя крышка банкомата, а сейф остался закрытым.

На месте происшествия работала полиция.

Напомним, в ночь на 30 ноября в Киеве неизвестные подорвали отделение "Ощадбанка". Полиция ввела операцию "Сирена". По данным СМИ, инцидент произошел на Русановке. Двое злоумышленников, воспользовавшись газовым баллоном, подорвали банкомат и повынимали кассеты с деньгами.

Менее чем через сутки полиция поймала злоумышленников. Подробности читайте по ссылке.

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Ощадбанк Киев полиция Новости Украина
Информатор
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