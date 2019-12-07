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В Киеве подорвали авто чиновника Кабмина. Раскрыты детали

Вчера, 20:30
В Киеве подорвали авто чиновника Кабмина. Раскрыты детали - фото 1
В Киеве подорвали авто чиновника Кабмина. Раскрыты детали

В Киеве подорвали авто одного из сотрудников департамента Министерства аграрной политики.

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Об этом сообщает УНН со ссылкой на инсайд.

"Происшествие произошло во дворе жилого дома по улице Демеевской. По предварительным выводам, взорвалось самодельное взрывное устройство, установленное у заднего колеса автомобиля Honda CR-V. Взрывом было повреждено заднее правое колесо и задний бампер автомобиля", - говорится в сообщении.

По факту инцидента открыто уголовное производство (ст. 194 УКУ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества").

Напомним, в центре Харькова подорвали автомобиль. Взрывное устройство, установленное на машине, сдетонировало после того, как водитель сел за руль. Волна от взрыва окатила припаркованные поблизости автомобили и частично повыбивала окна в соседнем здании. Что было дальше – читайте на БЕЗ ТАБУ.

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взрыв Кабмин полиция Новости Украина
УНН
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