В Киеве подорвали авто чиновника Кабмина. Раскрыты детали

В Киеве подорвали авто чиновника Кабмина. Раскрыты детали

В Киеве подорвали авто одного из сотрудников департамента Министерства аграрной политики.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на инсайд.

"Происшествие произошло во дворе жилого дома по улице Демеевской. По предварительным выводам, взорвалось самодельное взрывное устройство, установленное у заднего колеса автомобиля Honda CR-V. Взрывом было повреждено заднее правое колесо и задний бампер автомобиля", - говорится в сообщении.

По факту инцидента открыто уголовное производство (ст. 194 УКУ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества").

Напомним, в центре Харькова подорвали автомобиль. Взрывное устройство, установленное на машине, сдетонировало после того, как водитель сел за руль. Волна от взрыва окатила припаркованные поблизости автомобили и частично повыбивала окна в соседнем здании. Что было дальше – читайте на БЕЗ ТАБУ.