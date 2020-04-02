В Киеве отказались госпитализировать "тяжелого" больного коронавирусом

Нуждающегося в госпитализации мурыжили 5 часов, но так и не положили в больницу

Житель Борисполя подхватил COVID-19 у своей матери, которая лежит в больнице в Белой Церкви. Сам он находился в самоизоляции до серьезного ухудшения состояния. И даже когда его положение попадало под все протоколы госпитализации, его не приняли ни в одной больнице.

О ситуации на своей странице в Facebook написал Бориспольского городского центра первичной медико-санитарной помощи Евгений Черенок.

По его словам, больной находился под круглосуточным наблюдением врачей, которые и принимали решение о переводе на стационарное лечение для оказания ему помощи. Но на деле с госпитализацией возникли серьезные тудности.

Поначалу принять больного согласились в Белой Церкви, где лежит его мать. Правда, потом медики отказали в госпитализации, сославшись на киевскую прописку пациента. В столичной больнице №9 принять мужчину согласились, но попросили привезти его силами "скорой" из Борисполя. Правда, для перевозки инфицированного у бригады не было никаких средств защиты, так что за дело включились работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Но для перевозки им нужно было направление на госпитализацию. Взять его было неоткуда, ведь семейный врач пациента уже ушел домой после рабочего дня. Когда явно лишнюю бумажку заполнил другой медик, ЦЭМП потребовали результаты лабораторного тестирования. Получить их на руки бориспольские медики смогут лишь через пару суток. А госпиталиация пациенту нужна была еще вчера.

В общем, когда Черенок с подчиненными достал средства защиты для бригады, собрал весь пакет документов, мужчину отвезли в клинику. Все это зняло больше пяти часов. Но положить больного в больницу так и не получилось.

"В19:48 мне позвонила врач ЦПМСД и сообщила, что дежурный врач инфекционного отделения КГКБ №9 отказал в госпитализации (хотя он сам согласовал телефону госпитализацию после описания врачом ЦПМСД клиники пациента и показателей сатурации). Как я понял, врач принимает пациентов только с сатурацией менее 92 (хотя по приказу №722 - менее 93), - подчеркнул медик. - Пациент с подтвержденным COVID-19 снова доставлен домой на самоизоляцию, хотя по приказу МОЗ Украины подпадал под клинические критерии госпитализации".

По данным Центра общественного здоровья всего в Украине в данный момент заражено лишь 804 человека. 20 заболевших умерли, а 13 выздоровели.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.