Диверсия и распространение коронавируса: СБУ расследует дело против фирмы Пальчевского

У Пальчевского возникли проблемы

Метящий усилиями Зе команды в кресло мэра Киева ватник с российскими связями Андрей Пальчевский, очутился в эпицентре уголовного производства СБУ по факту сокрытия позитивных результатов тестов на коронавирус в клинике Eurolab.

В четверг, 2 апреля, в СБУ отчитались о проведени обысков в фирме зашкваренного адепта Зеленского и его друга ФСБшника.

По данным правоохранителей, работники ООО "Евролаб" умышленно способствовали распространению эпидемии COVID-19 и пытались причинить вред здоровью населения Украины.

- Главное следственное управление СБ Украины расследует уголовное производство по факту возможного совершения должностными лицами компании преступления - умышленного несообщения соответствующим государственным органам информации о положительных результатах тестов на коронавирус в отдельных лиц, - отметили в спецслужбе, не пояснив, знал ли сам Пальчевский о проведенной диверсии.

В рамках этого расследования вчера оперативники СБУ приходили в "Евролаб" с обыском, изъяли в клиники документы и другие данные, которые помогут установить правду.

Досудебное расследование продолжается.

По данным Центра общественного здоровья всего в Украине в данный момент заражено лишь 794 человека. 20 заболевших умерли, а 13 выздоровели.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.