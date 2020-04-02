В Киеве от коронавируса умер первый пациент

Врачи не сумели спасти 70-летнего больного коронавирусом

В четверг, 2 апреля, в одной из больниц столицы скончался первый больной с официально диагностированным китайским коронавирусом. Умершему было 70 лет и он входил в категорию людей с особым риском.

Об этом сегодня заявил мэр столицы Виталий Кличко, который назвал разнящиеся с официальными данными минздрава цифры.

По словам градоначальника, в Киеве в данный момент 161 случай заболевания COVID-19, тогда как в МОЗ говорили о чуть меньшем количестве - 160.

- Один человек умер. Выздоровели - 12, - отметил мэр. - За последние сутки лабораторно подтверждено 29 случаев: 19 мужчин в возрасте от 22 до 70 лет, 10 женщин в возрасте от 36 до 62 лет. Из них госпитализированы 18 пациентов.

Всего же в больницах находятся 150 официально заболевших. 11 человек с коронавирусом пребывают в самоизоляции.

По данным Центра общественного здоровья всего в Украине в данный момент заражено лишь 804 человека. 20 заболевших умерли, а 13 выздоровели.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.