В Киеве от коронавируса скончался 36-летний мужчина (ФОТО)

В Александровской больнице умер подключенный к ЭКМО пациент

Во вторник, 7 апреля в Александровской больнице столицы скончался молодой мужчина, за жизнь которого врачи боролись две недели.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

- За последние сутки один человек умер в Александровской больнице, - отметил городской голова. - Еще 12 новых заражений были зафиксированы. 10 больных проходят лечение дома, а двоих госпитализировали. Большинство подцепивших коронавирус за границу не выезжали и инфицировались уже в Украине.

По словам мэра, 36-летний пациент, у которого официально подтвердили COVID-19, был 14 дней подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, но его легкие все же были настолько поражены, что спасти мужчину не удалось.

Погибшим оказался Максим Кравченко из Днепра, который не имел никаких сопутствующих заболеваний.

Всего же по состоянию на сегодня в Киеве зафиксировано 279 официально подтвержденных случаев возникшей в Китае болезни. В Украине же цифра по-прежнему остается несоизмеримой с реальностью - 1462 случая заражения за более чем месяц. 45 человек скончались.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.