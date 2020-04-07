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В Киеве от коронавируса скончался 36-летний мужчина (ФОТО)

15:40
В Александровской больнице умер подключенный к ЭКМО пациент - фото 1
В Александровской больнице умер подключенный к ЭКМО пациент

Во вторник, 7 апреля в Александровской больнице столицы скончался молодой мужчина, за жизнь которого врачи боролись две недели.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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- За последние сутки один человек умер в Александровской больнице, - отметил городской голова. - Еще 12 новых заражений были зафиксированы. 10 больных проходят лечение дома, а двоих госпитализировали. Большинство подцепивших коронавирус за границу не выезжали и инфицировались уже в Украине.

По словам мэра, 36-летний пациент, у которого официально подтвердили COVID-19, был 14 дней подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, но его легкие все же были настолько поражены, что спасти мужчину не удалось.

В Киеве от коронавируса скончался 36-летний мужчина (ФОТО) - фото 198350

Погибшим оказался Максим Кравченко из Днепра, который не имел никаких сопутствующих заболеваний.

В Киеве от коронавируса скончался 36-летний мужчина (ФОТО) - фото 198349

Всего же по состоянию на сегодня в Киеве зафиксировано 279 официально подтвержденных случаев возникшей в Китае болезни. В Украине же цифра по-прежнему остается несоизмеримой с реальностью - 1462 случая заражения за более чем месяц. 45 человек скончались.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.

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