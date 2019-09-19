Кличко попросил ВР распустить Киевсовет

Кличко хочет разогнать Киевсовет

После того, как депутаты внезапно сорвали заседание Киевсовета, стало ясно, что Виталий Кличко работать с нынешним пулом избранников не сможет. В итоге мэр принял единственное возможное решение - просить о перевыборах.

Киевсовет не смог собраться на заседание 12 сентября, на что мэр отреагировал сбором глав фракций на консультации.

В итоге депутаты и градоначальник пришли к выводу о том, что сегодня Киевсовет должен собраться на решающее заседание для решения важнейших для столицы вопросов. Но сегодня в зале не собралось нужного для кворума количества депутатов.

- Нам нужно принимать решения по социальным выплатам, зарплатам и надбавкам педагогам. Кроме того, мы на пороге отопительного сезона, и есть насущные вопросы по подготовке к нему. Надо работать также над бюджетом Киева на следующий год. Это те вопросы, которые необходимо решать безотлагательно! Но все делается для дестабилизации ситуации в столице, - подчеркнул Кличко.

В связи с невозможностью работы пока еще мэр обратился к Верховной Раде с просьбой разогнать Киевсовет восьмого созыва и назначить досрочные выборы.

Напомним, 4 сентября новый Кабмин посоветовал отправить в отставку Виталия Кличко. Однако городские избранники с таким решением не согласились и обратились с заявлением к новой власти.

Сам же мэр заявил о том, что начинает переговоры о досрочном разгоне горсовета, что значит проведение досрочных выборов. В "Слуге народа" , судя по всему, не против такого сценария.