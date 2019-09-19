Владимир Зеленский Кріпосна 2 война на Донбассе

Кличко попросил ВР распустить Киевсовет

12:00
Кличко хочет разогнать Киевсовет - фото 1
Кличко хочет разогнать Киевсовет

После того, как депутаты внезапно сорвали заседание Киевсовета, стало ясно, что Виталий Кличко работать с нынешним пулом избранников не сможет. В итоге мэр принял единственное возможное решение - просить о перевыборах.

Киевсовет не смог собраться на заседание 12 сентября, на что мэр отреагировал сбором глав фракций на консультации.

"Никаких отговорок!" : Команда Зе проверит Кличко

В итоге депутаты и градоначальник пришли к выводу о том, что сегодня Киевсовет должен собраться на решающее заседание для решения важнейших для столицы вопросов. Но сегодня в зале не собралось нужного для кворума количества депутатов.

- Нам нужно принимать решения по социальным выплатам, зарплатам и надбавкам педагогам. Кроме того, мы на пороге отопительного сезона, и есть насущные вопросы по подготовке к нему. Надо работать также над бюджетом Киева на следующий год. Это те вопросы, которые необходимо решать безотлагательно! Но все делается для дестабилизации ситуации в столице, - подчеркнул Кличко.

В связи с невозможностью работы пока еще мэр обратился к Верховной Раде с просьбой разогнать Киевсовет восьмого созыва и назначить досрочные выборы.

Напомним, 4 сентября новый Кабмин посоветовал отправить в отставку Виталия Кличко. Однако городские избранники с таким решением не согласились и обратились с заявлением к новой власти.

Сам же мэр заявил о том, что начинает переговоры о досрочном разгоне горсовета, что значит проведение досрочных выборов. В "Слуге народа" , судя по всему, не против такого сценария.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Верховна Рада Виталий Кличко Киевсовет выборы Киев мэр Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
В Совете Европы узнали о незаконной блокировке СМИ в Украине - фото 1
Угроза от государства: данные о блокировке СМИ в Украине внесли на сайт Совета Европы
13:20
Информационные технологии открыли доступ к запрещенным российским ресурсам - фото 1
Крупнейший киевский провайдер разблокировал российские соцсети
12:40
КЕфремову применили самую мягкую меру пресечения - фото 1
Скоро извинятся: суд отпустил Ефремова из-под домашнего ареста
11:20
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
13 сентября, 11:04
Пеннивайз живее всех живых - фото 1
Оно 2: Ваш любимый Клоун вернулся
08 сентября, 16:30
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
19 августа, 14:45
Загрузка...