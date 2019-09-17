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"Хаос!": Кличко отреагировал на закон о столице

19:40
"Хаос!": Кличко отреагировал на закон о столице - фото 1
"Хаос!": Кличко отреагировал на закон о столице

Мэр Киева Виталий Кличко негативно воспринял закон "слуг народа" "О столице".

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Об этом глава КМДА заявил во время форума "Invest in Kyiv Forum 2019".

“Я убежден, в таком виде этот законопроект принимать нельзя! Он разрушает принципы децентрализации и самоуправления, лишает киевлян права избирать власть в своем городе. А также создаст хаос в управлении столицей. Подобного нет ни в одной европейской стране, ни в одном европейском городе. Когда люди не будут влиять на процессы, происходящие в городе, а власть – не отвечать перед горожанами, поскольку ее назначили”, - сказал Кличко.

И тут же добавил, что законопроект "слуг" должны тщательно изучить международные эксперты и Венецианская комиссия.

Напомним, что закон "О столице Украины" предлагает разделить должности мэра Киева и главы КМДА. Кроме того 8 декабря планируется провести внеочередные выборы столичного градоначальника.

Интересно, что Кличко и сам грозился провести местные выборы. Но при одном условии.

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КМДА Виталий Кличко Киев Новости Украина
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