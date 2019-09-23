Comedy Club "проник" в КГГА. Кличко дал добро
В понедельник, 23 сентября, мэр Киева Виталий Кличко уволил двух замов Александра Спасибко и Дмитрия Давтяна. Однако одно из вакантных мест пропустовало недолго: новым заместетелем главы КГГА стал продюсер Comedy Club Максим Бахматов.
Об этом глава КГГА заявил на сегодняшнем брифинге.
Виталий Кличко и Максим Бахматов
"Бахматов займется воплощением информационных технологий в управлении городом, вопросам инвестиционной деятельности, регуляторной политики, градостроительства и архитектуры. Он теперь является моим советником, а практически одним из заместителей с широкими полномочиями и очень серьезными задачами", - заявил градоначальник.
Новоиспеченный зам очень позитивно воспринял свое назначение и поделился с украинцами своими планами.
"Сегодня я назначен советником мэра г.. Киева господина Кличко. С широкими полномочиями) Мои направления, за которые я буду отвечать:
- стратегические вопросы
- диджитализация
- информационные технологии
- градостроительство на архитектуры
- развитие предпринимательства
- работа с инвесторами. Регуляторная политика
Отдельно - Офис Трансформации Мэрии (впоследствии более подробно)".
Максим Бахматов
Для справки
Максим Бахматов (род. 1978 г.) - украинский продюсер и топ-менеджер. Окончил Киевский Международный университет. Является соучредителем и продюсером украинских шоу "Українці Афігенні" и Comedy Club.
Максим Бахматов в образе
Ранее руководил проектом "UNIT.City" и занимал пост директора "ВДНХ".
23 сентября 2019 г. назначен замглавы КГГА.
Напомним, "Слуга народа" отрегировала на просьбу Кличко.