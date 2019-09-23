Comedy Club "проник" в КГГА. Кличко дал добро

Comedy Club "проник" в КМДА. Кличко дал добро

В понедельник, 23 сентября, мэр Киева Виталий Кличко уволил двух замов Александра Спасибко и Дмитрия Давтяна. Однако одно из вакантных мест пропустовало недолго: новым заместетелем главы КГГА стал продюсер Comedy Club Максим Бахматов.

Об этом глава КГГА заявил на сегодняшнем брифинге.

Виталий Кличко и Максим Бахматов

"Бахматов займется воплощением информационных технологий в управлении городом, вопросам инвестиционной деятельности, регуляторной политики, градостроительства и архитектуры. Он теперь является моим советником, а практически одним из заместителей с широкими полномочиями и очень серьезными задачами", - заявил градоначальник.

Новоиспеченный зам очень позитивно воспринял свое назначение и поделился с украинцами своими планами.



"Сегодня я назначен советником мэра г.. Киева господина Кличко. С широкими полномочиями) Мои направления, за которые я буду отвечать:

- стратегические вопросы

- диджитализация

- информационные технологии

- градостроительство на архитектуры

- развитие предпринимательства

- работа с инвесторами. Регуляторная политика

Отдельно - Офис Трансформации Мэрии (впоследствии более подробно)".

Максим Бахматов

Для справки

Максим Бахматов (род. 1978 г.) - украинский продюсер и топ-менеджер. Окончил Киевский Международный университет. Является соучредителем и продюсером украинских шоу "Українці Афігенні" и Comedy Club.

Максим Бахматов в образе

Ранее руководил проектом "UNIT.City" и занимал пост директора "ВДНХ".

23 сентября 2019 г. назначен замглавы КГГА.

Напомним, "Слуга народа" отрегировала на просьбу Кличко.