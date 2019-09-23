Владимир Зеленский Формула Штайнмайера Эмми 2019 война на Донбассе

Comedy Club "проник" в КГГА. Кличко дал добро

12:30
Comedy Club "проник" в КМДА. Кличко дал добро - фото 1
Comedy Club "проник" в КМДА. Кличко дал добро

В понедельник, 23 сентября, мэр Киева Виталий Кличко уволил двух замов Александра Спасибко и Дмитрия Давтяна. Однако одно из вакантных мест пропустовало недолго: новым заместетелем главы КГГА стал продюсер Comedy Club Максим Бахматов.

Зеленский ввел зама Кличко в ТКГ. Раскрыты детали

Об этом глава КГГА заявил на сегодняшнем брифинге.

Comedy Club 'проник' в КГГА. Кличко дал добро - фото 188256

Виталий Кличко и Максим Бахматов

"Бахматов займется воплощением информационных технологий в управлении городом, вопросам инвестиционной деятельности, регуляторной политики, градостроительства и архитектуры. Он теперь является моим советником, а практически одним из заместителей с широкими полномочиями и очень серьезными задачами", - заявил градоначальник.

Новоиспеченный зам очень позитивно воспринял свое назначение и поделился с украинцами своими планами.

Comedy Club 'проник' в КГГА. Кличко дал добро - фото 188257


"Сегодня я назначен советником мэра г.. Киева господина Кличко. С широкими полномочиями) Мои направления, за которые я буду отвечать:

- стратегические вопросы
- диджитализация
- информационные технологии
- градостроительство на архитектуры
- развитие предпринимательства
- работа с инвесторами. Регуляторная политика

Отдельно - Офис Трансформации Мэрии (впоследствии более подробно)".

Comedy Club 'проник' в КГГА. Кличко дал добро - фото 188254

Максим Бахматов

Для справки

Максим Бахматов (род. 1978 г.) - украинский продюсер и топ-менеджер. Окончил Киевский Международный университет. Является соучредителем и продюсером украинских шоу "Українці Афігенні" и Comedy Club.

Comedy Club 'проник' в КГГА. Кличко дал добро - фото 188258

Максим Бахматов в образе

Ранее руководил проектом "UNIT.City" и занимал пост директора "ВДНХ".

23 сентября 2019 г. назначен замглавы КГГА.

Напомним, "Слуга народа" отрегировала на просьбу Кличко.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Виталий Кличко КГГА Киев Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
"Не молчите!": Зеленский призвал украинцев сдавать коррупционеров – ВИДЕО - фото 1
"Не молчите!": Зеленский призвал украинцев сажать чиновников –яркое ВИДЕО
13:30
Экс-депутат БПП напился и избил человека – СМИ - фото 1
Экс-депутат БПП напился и избил человека – СМИ (ФОТО, ВИДЕО)
10:30
На Житомире грузовик протаранил автобус, множество погибших – ФОТО - фото 1
Под Житомиром грузовик протаранил автобус, множество погибших – ФОТО
08:49
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
20 сентября, 10:35
Зруйнований Хрещатик - фото 1
Операція Вогняний смерч: Як радянська влада знищувала Київ
19 сентября, 16:05
Пеннивайз живее всех живых - фото 1
Оно 2: Ваш любимый Клоун вернулся
08 сентября, 16:30
Загрузка...