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"Слуга народа" отрегировала на просьбу Кличко

18:20
"Слуга народа" отрегировала на просьбу Кличко - фото 1
"Слуга народа" отрегировала на просьбу Кличко

В четверг, 19 сентября, мэр Киева Виталий Кличко обратился к Верховной Раде с просьбой распустить Киевсовет. В "Слуге народа" поспешили дать ответ.

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"Устные новости с сайтов, к сожалению, для нас не являются основанием, чтобы об этом даже говорить в комитете. Ждём официальное обращение. Если оно будет процедурно правильно подано в Верховную Раду, далее оно поступит в комитет. Мы будем в комитете определяться", - заявил первый замглавы фракции "СН" Александр Корниенко и подчеркнул, что следующее заседание комитета состоится 1 октября.

Напомним, что в июле 2019 г. между ОП и КМДА возник конфликт, который с назначением нового Кабмина перерос в новую фазу. Мэр Киева Виталий Кличко называет действия Команды Зе давлением на местную власть и грозится провести внеочередные выборы в мэрию. А "слуги народа" и не против.

Для этой цели "зеленые" даже разработали законопроект "О столице", который предполагает проведение внеочередных выборов столичного градоначальника 8 декабря и разделение должностей мэра Киева и главы КМДА.

Как и ожидалось, последнее предложение было воспринято Кличко в штыки.

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Партия Слуга народа Виталий Кличко КМДА Новости Украина
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