В КГГА не знают, почему попы Почаевской лавры оказались на лечении в Киеве

Чиновники не знают, как в Киеве появились попы из Почаева

Отрицавшие существование коронавируса террористы из филиала РПЦ в Украине только лишь от своих прихожан требуют лечения молитвой. Сами же они при первых симптомах болезни несутся в дорогущие частные клиники.

Но в ситуации с коронавирусом, когда платная медицина оказалась бессильна, попы начинают пробивать себе места в государственных больницах.

Так, в Александровской инфекционке оказались четверо террористов из Почаевской лавры, которые явно приехали в Киев нелегально, ведь передвижение по областям для температурящих людей запрещено и при нормальном отношении к людям менты должны были бы развернуть коронавирусных пациентов. Наверняка благодаря коррупционным схемам получили адепты гундяевско-бесовской церкви и места в киевской больнице.

О лечении священников в столице заявила директор департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург. При этом чиновница не смогла пояснить, откуда они вообще там взялись.

- По информации главного врача, сегодня в Александровской - четверо священнослужителей из Почаева. У нас в каждой инфекционной больнице есть священнослужители, но без уточнения из которой они церкви.

Параллельно с тем чиновница попыталась еще раз исказить реальность, объявив о том, что столичные медики обеспечены всем необходимым для лечения пациентов и собственной защиты. Впрочем, прямым доказательством обратного является статистика заболевания среди врачей и тот факт, что в Киеве закрыли одну из больниц из-за тотального инфицированния персонала.

Напомним, по состоянию на сегодня в Украине официально заразились коронавирусом 7647 человек. 193 болезни закончились летально, а 601 пациент выздоровел.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.