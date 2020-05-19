В каждом десятом магазине, ресторане и салоне красоты нарушают нормы карантина

На карантин наплевали и бизнесмены, и обычные украинцы

Чуть больше, чем за неделю с момента послабления ограничений из-за пандемии коронавируса чиновники Госпродпотребслужбы проверили 9600 предпринимателей. Статистика, которую в итоге получили госслужащие, удручает.

Как заявили во вторник, 19 мая, в пресс-службе Кабмина, противоэпидемических мероприятий придерживаются далеко не все магазины, парикмахерские, точки на рынках и рестораны.

С момента послабления карантинных норм чиновники сумели выявить серьезные нарушения на 1289 объектах. Реальные же цифры нарушителей, которые не попались, куда большие.

Как утверждают в правительстве, наиболее опасными с точки зрения возможности заразиться коронавирусом являются продовольственные магазины и рынки. На 591 точке из проверенных зафиксировали отсутствие средств защиты. Хватает безалаберных владельцев и работников также в непродоволственных магазинах - 270 нарушений. Забивают на опасность своих клиентов и сотрудников также в 270 салонах красоты.

Чуть более ответственно, судя по цифрам, подошли к делу владельцы ресторанов и баров. За неделю с лишним в потребслужбе обнаружили там лишь 45 нарушений.

Впрочем, цифра в почти 1300 выявленных фактов забивания на карантин совсем не означает того, что нарушители станут придерживаться норм. Ведь инспекторы решили наказать только 98 заведений. В 60 случаях - проинформировали полицию о нарушениях. Так что 90% нарушителей будут и дальше безнаказанно способствовать распространению коронавируса.

Как известно, по состоянию на сегодня в Украине официально выявили 18876 заразившегося COVID-19. 548 человек скончались, а 5632 выздоровели.

Сколько украинцев заболели и болеют на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти слишком поздно недавно начали принимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней. По истечению этого срока власти вынужденно назначили датой ослабления карантина 12 мая, после чего в большинстве своем о каких-то мерах предосторожности люди просто забыли.